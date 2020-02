Fallout 3 ve The Elder Scrolls IV: Oblivion da Xbox Game Pass'ten Ayrılıyor

Microsoft, bu ayın başında Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, RAGE ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarının Xbox Game Pass servisinden ayrılacaklarını duyurmuştu. Bu oyunlara iki tane daha eklendi. Fallout 3 ve The Elder Scrolls IV: Oblivion da ücretli abonelik servisine bu ay içerisinde veda edecek.

Fallout 3

Fallout 3, Fallout 2 oyunundaki olayların otuz altı yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor ve Vault 101 sakinlerinden bir tanesini yönetiyorsunuz. Karakterinizin doktor ve bilim insanı olan babası James, gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Bu olayın hemen ardından, karakteriniz Vault 101'in başındaki Overseer'ın da kendisini aramaya başladığını öğrenince, tek çareyi kaçmakta buluyor ve bütün olaylar bu şekilde başlıyor. Hikaye boyunca, Capital Wasteland genelinde bir yandan Enclave adı verilen eski Birleşik Devletler hükümetinden kalanlar ile savaşırken bir yandan da karakterinizin babasını bulmanız gerekiyor.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmiş olan The Elder Scrolls IV: Oblivion, 2006 yılında satışa sunulmuştu. The Elder Scrolls III: Morrowind oyununun altı yıl sonrasında geçen konusu, sizi hayali Cyrodiil şehrine götürüyor. Konuya göre Mythic Dawn adı verilen fanatik bir tarikat Oblivion adı verilen şeytani bir diyara geçit kapıları açmayı planlıyor. Sizin amacınız ise bu tarikatın planlarına engel olmak olacak.

Şu an için bu iki oyunun da diğerleri gibi ne zaman Xbox Game Pass servisinden ayrılacakları söylenmiş değil ama ayın sonuna yaklaşmakta olduğumuz için fazla bir zaman almayacaktır diye düşünüyorum. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa ve her iki oyunun da kütüphanenizde kalmasını istiyorsanız, oyunları %20 indirimle satın alabilirsiniz.