Fallout 4 Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Bethesda, açık dünya tabanlı RPG oyunu Fallout 4'ün bu hafta sonu ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

1 Şubat - 4 Şubat tarihleri arasında Steam üzerinde düzenlenecek kampanyada oyuncular Fallout 4'ü herhangi bir ücret ödemeden indirdikten sonra 4 Şubat'a kadar ücretsiz oynayabilecekler. Yani ücretsiz hafta sonu kampanyası size oyuna kalıcı olarak sahip olma hakkı vermiyor, daha çok uzatılmış bir deneme süresi veriyor. Fallout 4'ün bir hayli geniş bir açık dünyaya, tonlarca yan göreve ve uzun bir ana görev zincirine yer verdiği düşünülürse hafta sonu içinde oyunu bitirmeniz biraz zor bir ihtimal.

2015 yılının son aylarında çıkış yapan Fallout 4, halen görsel olarak tatmin edici bir kalite sunuyor. Oyuna daha sonrada güncelleme ile 4K desteği de kazandırılmıştı. Eğer güçlü bir sisteminiz varsa Fallout 4'ü sisteminizi test etmek için de kullanabilirsiniz.

Fallout 4 ücretsiz hafta sonu kampanyası boyunca oyunda indirim de yapılacak. Fallout 4'ün ana oyunu %33, bütün DLC'leri içeren GOTY sürümü ve oyunun DLC'leri ise %40 indirim alacak. Season Pass fiyatında da %50 indirim yapılıyor.

Fallout 4'ün online oyun moduna sahip olmadığını hatırlatalım; fakat oyunun mod desteği bulunuyor. Yüzlerce modu oyuna ekleyerek Fallout 4'ü bambaşka bir oyun haline getirebilmeniz mümkün.