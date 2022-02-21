Fallout 76 2022 İçerik Yol Haritası Netlik Kazandı!

Bethesda, Fallout 76'da heyecan verici bir yıl için hazırlanıyor. Oyuncular 2022 yılı boyunca, ilkbaharda Invaders From Beyond güncellemesiyle başlayacak yeni içerik serisini deneyimleyecek. Yazın, Test Your Metal güncellemesiyle beraber, oynanacak çeşitli Herkese Açık Etkinlikler gelecek. Sonbaharda, oyuncular yepyeni bir keşif gezisiyle Appalachia sınırlarının ötesine geçerek Pitt'e girecekler. Kışın, gezgin Nuka-World tanıtım turnesi Appalachia'ya gelerek beraberinde yeni bir Herkese Açık Bölge Boss'u etkinliği, yeni ganimetler ve çok daha fazlasını getirecek. İşte detaylar!

Fallout 76 2022 İçerik Yol Haritası

Son olarak, sezonlarla dolu yeni bir yıl demek; daha çok silah, ekipman ve C.A.M.P.'inizi süslemek için eşya anlamına geliyor. Bu yıl Fallout 76'ya geleceklerin tamamını öğrenmek için okumaya devam edin. Yeni yama, Invaders From Beyond isimli yeni bir mevsimsel etkinlikle hızla yaklaşıyor. Harita çapındaki bu etkinlikte, oyuncular UFO'lar ve uzaylılarla karşılaşacaklar.

İşgalcileri yenin ve “araştırmalarını” tamamlamadan önce konuşlandırılmış Brainwave Siphon'larını yok edeceksiniz. Bu yama ayrıca, günlük ve haftalık görevlerle S.C.O.R.E. kazanabilme, C.A.M.P. binaları için yeni ayarlar, PvP ayarları, VATS'ı devre dışı bırakma ve Legendary Perk'ler dahil olmak üzere Fallout Worlds'e çeşitli iyileştirmeler ve değişiklikler getirecek. Test Your Metal güncellemesi, herkese açık üç yeni etkinlikle gelecek: Test Your Metal, Eviction Notice ve Moonshine Jamboree.

Fallout 1st üyeleri özel görevler, arttırılmış S.C.O.R.E kazanma oranı ve özel tablo rütbeleri gibi puan tablosu iyileştirmelerinden faydalanacak.

Expeditions: The Pitt çıktığında, Fallout 76'yı oynamanın yepyeni bir yoluyla tanışacaksınız. Whitespring'deki yeni bir merkezden ulaşılacak keşif gezisinde oyuncular ilk defa Appalachia'nın ötesine geçecekler. Bu güncellemeyle, oyuncuların yeni ödüller kazanabileceği tekrarlanabilir alan dışı görevler, görev veren ve diyalog ağacına sahip yeni NPC'lerle tanışma imkânı ve ilk defa Fallout 3'deki The Pitt'de görülen düşman Trog'lar da gelecek.

Son olarak çorak topraklardan bir girişimci, savaş öncesinden Nuka-World on Tour turnesini tekrar yollara çıkardı. Turne, Appalachia'nın Ash Heap bölgesini gözüne kestirdi. Oyuncular, bu güncellemeyle Herkese Açık Bölge Boss'u etkinliği de dahil yeni Herkese Açık Etkinliklerle karşılaşacak. Ganimet toplayın, bölgeleri keşfedin ve turne hakkında daha çok bilgi edinmek için yeni NPC'lerle etkileşime geçin.

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