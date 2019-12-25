Fallout 76'daki Eşyalarınızın Oyuncular Tarafından Çalınabilir

Bethesda Softworks periyodik olarak yayınladığı güncellemeler ile Fallout 76 oyununu yola sokmaya devam ediyor. Ancak şu sıralarda çok ciddi bir sorun baş gösterdi ve bu, oyuncuların başını ağrıttığı kadar yayıncı Bethesda Softworks tarafının da başını ağrıtacak. Eğer özel sunucuda değilseniz, envanterinizdeki eşyalarınızın yerinde bir anda yeller esmeye başlayabilir.

Bu durum ilk olarak Reddit üzerindeki bir kullanıcının yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. TonyQuark isimli kullanıcının belirttiğine göre, Stash Box / Scrap Box içindeki eşyalarınız ile ilgili herhangi bir tehlike yok. Mevcut tehlikenin olduğu yer envanteriniz. Envanterinize eklediğiniz silahlarınız ve zırhınız da dahil bütün eşyalarınız başka oyuncular tarafından çalınabiliyor.

Hangi oyuncuların hırsızlık yaptığı şu an belirlenemiyor ama uzaktan kontrol ile yapıldığı biliniyor. Bir diğer deyişle, hırsızlığı yapacak olan oyuncunun hedefindeki diğer oyuncuyu belirli bir mesafeden görebiliyor olması yeterli oluyor.

Şimdilik bu sorun ile ilgili Bethesda Softworks tarafından genel bir açıklama yapılmış değil. Reddit sitesindeki bir başka kullanıcı konu ile bağlantılı olarak müşteri hizmetlerine başvurduğunda, "Araç sınırlandırmaları sebebiyle Müşteri Desteği'nin kayıp eşyaları geri getiremediğinden lütfen haberdar olun." şeklinde bir cevap almış.

Eğer eşyalarınız envanterinizde duruyorsa, tehlikeden uzak durmak için en akıllıca çözüm Fallout 76 oyununa bir süreliğine ara vermek olacaktır. Bir başka seçenek ise Ekim ayında faaliyete geçen Fallout 1st aboneliği ile özel sunuculara geçiş yapmak.