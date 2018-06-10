Fallout 76, Fallout 4'den Kat Kat Büyük Olacak!

Microsoft, E3 2018 fuarında yaptığı konferansta yeni Fallout oyununu duyurdu. Yeni Fallout oyunu Fallout 4'den kat kat büyük olacak!

Bethesda ilk olarak Twitter hesabından Fallout oyunlarından yakından tanıdığımız "Please Stand By" yazısını paylaşmıştı. Hemen ardından Twitch kanalları üzerinden 2 saat boyunca Vault Boy'un fotoğrafını yayınladılar. Bu da akıllara yeni Fallout oyununun duyulacağını getirmişti. Bethesda, bu söylentiyi çabuk bozdu ve 1 gün sonra yeni Fallout oyununu duyurdu. Fallout 76 ismindeki yeni oyun için bir de tanıtım videosu yayınladılar.

Fallout 76, adından da anlaşılacağı üzere Vault 76'dan başlıyor. Fallout 76'nın tüm oyunların başında geçeceği söyleniyor. Ayrıca Fallout 76'nın Fallout 4'den 4 kat daha büyük olacağı söyleniyor.

Microsoft konferasında duyurulan Fallout 76, 15 Haziran'da ön siparişe açılacak!