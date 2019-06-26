Fallout 76'nın 1.2.0.24 Güncellemesi Yayında

Bethesda E3 2019 haftasında yayınlanan Fallout 76 güncellemesi ile Nuclear Winter isimli Battle Royale modunu oyuncuların beğenisine sunmuştu. Oldukça büyük beğeni toplayan bu modun test süresi herhangi bir sınır olmaksızın uzatılmıştı ve bu süre zarfında da yayınlanacak olan güncellemeler ile geliştirileceğini öğrenmiştik. Bu gelişmenin ardından da yeni Fallout 76 güncellemesi de yayınlandı.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanan yeni güncelleme oyunu 1.2.0.24 versiyonuna yükseltiyor. Konsollarda 3 GB civarı bir boyuttayken, PC platformunda da 1 GB civarı bir alan kaplıyor. Adventure, Survival ve Nuclear Winter modları için hata çözümlemeleri gerçekleştiren güncelleme, Nuclear Winter için de ayrıca değişiklikler barındırıyor.

İsterseniz öncelikle Nuclear Winter değişiklikleri ile başlayalım. Bu modda artık Atomic Shop'ta bir Headwear eşyası ve bir kıyafete ek olarak bir Underarmor'u favori olarak işaretleyebileceksiniz. Automatic Combat Rifle'lar küçük ikmal sandıklarında ve Submachine Gun'lar da artık orta büyüklükteki ikmal sandıklarında bulunabilecek. Bazı bölgelerde de ikmal sandığı sıklığı artırılmış olacak.

Nuclear Winter modu ile ilgili yapılan bir diğer değişiklik Dead Man Sprinting Perk kartı HP %30 oranının altındayken Action Point'larını artık %25 daha yavaş tüketecek olması. Ayrıca ZAX Terminal'lerine yeni kayıtlar eklenmiş olacak ama bu kayıtları açabilmek için Overseer derecenizin 100 olması gerekiyor.

Son olarak da Adventure, Survival ve Nuclear Winter modlarının genelinde görsellik, C.A.M.P., üretim, Workshop'lar, Perk'ler, performans, kararlılık, araştırma görevleri, etkinlikler, kullanıcı arayüzü, meydan okumalar, yaratıklar ve eşyalar ile ilgili olarak yaşanan birçok teknik sorun da bu yeni güncelleme ile çözüme kavuşuyor.