Fallout 76'nın Altıncı Ana Güncellemesi Yayınlandı

Fallout 76 için yeni güncellemeler yayınlanmaya devam ediyor. Bir önceki güncellemenin üzerinden epey bir zaman geçmişti. İnternet sayfası üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Bethesda, Fallout 76 oyuncularını sevindirdi. Hazırlık aşaması tamamlanan v1.0.6.0 güncellemesi artık yayında.

Bethesda, başının püsküllü belası olan Fallout 76 oyununu olması gereken noktaya getirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere son olarak geçtiğimiz ayın sonlarına doğru bir güncelleme yayınlanmıştı. Bu güncelleme ile oyununun genel dengesi için bir takım ayarlamalar, iyileştirmeler ve hata çözümlemeleri uygulanmıştı. Ne var ki, aynı güncelleme ile daha önceden düzeltilen bazı hatalar da beklenmedik bir şekilde geri dönmüştü. Bu sayede Fallout 76 oyuncuları, envanterlerindeki eşyaları tekrardan çoğaltabilir olmuşlardı. Reddit üzerinden yapılan geri dönüşler ışığında bilgilendirilen Bethesda, en nihayetinde geçtiğimiz hafta içerisinde oyunun sunucularını geçici olarak çevrimdışına almış ve bahsi geçen açıktan faydalanılarak çoğaltılan eşyaları temizlemişti. Topluluk Yöneticisi tarafından paylaşılan gönderiye bakılırsa, dört yüzden fazla kez çoğaltılmış silah ve zırh eşyası tespit edilmiş. Bu temizlik hamlesinin bir parçası olarak, aşırı miktarlardaki Nuka-Cola'lar için de kullanıcı hesapları araştırılmış ve tespit edilenler de yine kaldırılmışlardı. Bu temizlikten sonra ise açığı kapatan küçük bir güncelleme yayınlanmıştı.

Bugün ise Fallout 76 oyununun altıncı ana güncellemesi yayınlandı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanan güncellemenin versiyonu v1.0.6.0. Bu yeni güncelleme ile öncelikle Power Armor için üretim ve yirmi beşinci, otuz beşinci ve kırk beşinci seviyelerindeki tamiri için gerekli olan kaynak ihtiyacı azaltılırken, Flare Gun'lar ise Legendary silah listesinden kaldırılıyor.

Öte yandan, zula limiti de altı yüzden sekiz yüze çıkartılıyor. Eğer eşya toplamada sıkıntı çekiyorsanız, artık rahat bir nefes alabileceksiniz. Bir diğer önemli detay ise eğer başka bir kullanıcının C.A.M.P.'ına veya atölyesine kazara da olsa zarar vermeniz durumunda artık Wanted olarak işaretlenmeyeceksiniz. Wanted olarak işaretlenmek için karşınızdaki oyuncunun C.A.M.P. ve / veya atölyesinin tamamıyla yok edilmiş olması gerekecek. Bu kadar ileri gitmezsiniz herhalde?

Bethesda tarafından yayınlanmış olan güncelleme notlarının geri kalanında ise performans, kararlılık, görseller, C.A.M.P., üretim, atölyeler (Workshops), düşmanlar, eşyalar, Perk'ler, PvP sisteminin geneli, araştırma görevler, etkinlikler, meydan okumalar ve kullanıcı arayüzü için birçok hata çözümlemeleri yer alıyor.

PvE modu için Wild Appalachia içerik güncellemeleri geliyor!

Son olarak bildiğiniz gibi yeni PvP modu Survival, önümüzdeki ay içerisinde beta aşamasıyla Fallout 76 oyununa dahil olacak. Ne var ki PvE modu oyuncuları da unutulmuş değiller. Wild Appalachia adı verilmiş olan yeni PvE içerik güncellemeleri de yoldalar. Bethesda tarafından verilen bilgiye bakılırsa, bir dizi haftalık güncelleme ile gelecek olan Wild Appalachia içerikleri için yedinci güncelleme bekleniyor. Yeni araştırma görevleri, yeni etkinlikler ve yeni meydan okumalara ek olarak, C.A.M.P. ve üretim sistemi ve çok daha fazlasının sunulacağı PvE güncellemeleri için daha fazla detayın, bu ayın sonlarına doğru paylaşılacak olan 2019 yol haritası ile açıklanacağı söyleniyor.