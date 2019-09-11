Fallout 76'nın Battle Royale Moduna Yeni Bir Harita Eklendi

Fallout 76 oyununun sıradaki güncellemesi yayınlandı. Bethesda Softworks, yeni güncellemenin yayınlanmasıyla oyunun resmi sayfası üzerinden güncelleme notlarını paylaştı.

Yeni güncelleme ile gelen yeniliklerin başında Nuclear Winter moduna eklenen yeni harita var. Temmuz ayındaki QuakeCon 2019 sırasında bir duyuru yapan Bethesda, Fallout 76 oyununun Battle Royale moduna Morgantown isimli yeni bir haritanın ekleneceğini duyurmuştu. Morgantown Airport ve Vault-Tec University mekanlarının bulunacağı bölgede büyük bir de gölün olacağı söylenmişti. Ayrıca farklı türde PvE düşmanlarının olacağını da öğrenmiştik. Söylenene göre, güncelleme sonrasında oyunculara ustalaşmaları için bir şans vermek adına Nuclear Winter karşılaşmalarının tamamı geçici olarak Morgantown haritasında yapılacakmış. Bununla birlikte Vault-Tec University içerikli altı yeni ödül de sizleri bekliyor. Bu ödülleri, önümüzdeki birkaç hafta boyunca karşınıza çıkacak Nuclear Winter meydan okumalarını tamamlayarak kazanabileceksiniz. Ayrıca bu mod için Assaultron Heads ve Gauss Rifles adıyla iki yeni silah da ekleniyor. Bu silahlar orta ve büyük boyutlu ikmal sandıkların içinden çıkıyor.

Yeni harita ve ödüllerin dışında her bir etkinliğin türünün, zorluk derecesinin, ne zaman başladığının ve katılım sayısının yer aldığı bildirimlerin gösterilmesi gibi geliştirilmelerin yanı sıra artık her bir etkinliğe hızlı seyahat ücretsiz olacak ve Adventure modunda oynarken öldüğünüzde Junk düşürmeyeceksiniz.

Bethesda tarafından yayınlanan güncelleme notlarının devamında Prime Receiver modları tarafından sağlanan Bonus Anti-Scorched hasarının %35 seviyesine çekilmesi, Hazmat kıyafetlerinin üretilebilir ve Hazmat Suit Recipe'inin bazı Train Station Vendor'larından alınabilir olması, eğer Resistant Lining'i öğrendiyseniz Casual Underarmor için The Protective Lining Plan'in Harper’s Ferry, Watoga ve The Whitespring civarındaki Vendor'lardan alınabilir olması ve Vault 94 ödüllerinin Novice zorluk derecesinde 1,600, Standart zorluk derecesinde 1,800 ve Expert zorluk derecesinde 2,000 olması gibi tasarım ve denge güncellemeleri yapılıyor.

The Atomic Shop'a da işinize yarayacak eşyaları bulmanıza yardımcı olacak Collectron Station ve yiyeceklerinizi ve içeceklerini muhafaza edebileceğiniz Refrigerator'lar ve ayrıca C.A.M.P. için de duvar kağıtları seçenekleri ekleniyor.

Yeni Fallout 76 güncellemesiyle harita ekranında günlük Nuclear Winter meydan okumalarını takip etmek mümkün olacak.

Son olarak, önceki güncellemelerde de olduğu gibi görsellik, C.A.M.P., üretim, Workshop'lar, meydan okumalar, eşyalar, araştırma görevleri, etkinlikler, oyunun genel performansı, ses, kullanıcı arayüzü, Nuclear Winter modu için yine C.A.M.P., eşyalar ve kullanıcı arayüzü ve Perk'lerde karşılaşılan birçok hata için çözümlemeler yapılıyor.