Fallout 76'nın Haritası West Virginia'ya Yakından Bakalım

Bethesda'nın geliştirdiği Fallout 76 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. "Welcome to West Virginia" isimli videoda oyundaki haritamız West Virginia'ya yakından bakma şansı yakalıyoruz.

E3 2018'de detaylı olarak duyurulan Fallout 76'da 6 adet West Virginia isimli harita bulunacak. Bu haritaların her biri birbirinden farklı olarak karşımıza çıkacak. Her haritanın atmosferi bir diğerinden farklı olacak. Her haritada bizleri daha farklı mutasyonlara uğramış yaratıklar karşılayacak. Bethesda'nın E3 2018 sunumunda da duyurduğu gibi bütün West Virginia haritaları farklı tasarımlar içerecek.

Fallout 76, serinin diğer üyelerine göre bir hayli farklı olacak. Serinin son üyesi Fallout 76, tamamıyla online olarak oynanabilecek. Oyunda bizim gibi oyuncular bulunacak. Bu oyuncularla istersek dost olabilir, istersek de düşman olabiliriz. Bethesda, oyunu tek başımıza oynamamızın da mümkün olduğunu ancak yine de karşımızda diğer oyuncuların bulunacağını söyledi. Tek başımıza oynamanın oldukça zor olduğunu ve bu yüzden diğer oyuncularla takım olmamızın bize yarar sağlayacağını da ayrıca belirtti. Fallout 76'nın her sunucusunda 24 ile 32 arasında oyuncu bulunacak. Fallout 4'den 4 kat daha büyük bir haritada oynayacağımızı düşündüğümüzde bu oyuncularla karşılaşmasının da bir hayli zor olduğunu belirtmek gerek.

Fallout 76, 14 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak.