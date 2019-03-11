Fallout 76'nın İlk Topluluk Etkinliği Haftaya Başlıyor

Şubat ayının sonlarına doğru internet sayfası üzerinden açıklama yapan Bethesda, oyuncularla yıldızını barıştırmak için çaba sarf ettiği Fallout 76 oyununun 2019 yılı içerik haritasını ortaya çıkarmıştı. PvE modu için araştırma görevleri ve yeni PvP modu Survival da dahil olmak üzere bir çok yeni içeriğin bizleri beklediği bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Fallout 76 etkinliği de yaklaşıyor. 19 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan Fasnacht Parade öncesinde, Bethesda etkinlik için detaylı bilgi paylaştı.

Önümüzdeki hafta Salı günü başlayacak olan Fasnacht Parade, Fallout 76 oyununa sahip olan herkesin katılımına açık olacak. Bir diğer deyişle, herhangi bir koşulu yerine getirmeniz gerekli değil. Bir hafta kadar sürecek ve İlkbahar mevsiminin gelişini kutlamak amacıyla düzenlenecek olan etkinlikte siz ve diğerleri, Helvetia kasabasındaki Master of Ceremonies ile bir konuşma yapmanız, akabinde de yıllık gösteri hazırlığı için robot mağaza sahipleri olan Protectron'ları bulmanız ve yardımcı olmanız gerekecek. Bu bağlamda da size çeşitli görevler verilecek. Mesela sahneye çıkıp da neşeli bir müzik çalmak veya uygun dekorasyonlar seçmek gibi.

Tabii ki işiniz bu kadar kolay olmayacak. Eğer yeteri kadar hızlı olur da robotların gösteri yürüyüşü yapmalarını sağlayabilirseniz, sıradaki göreviniz ise bu robotları korumak olacak. Bu amaç doğrultusunda da ne kadar fazla hayatta kalırsanız, ödülünüz olacak dört farklı tipteki Fasnacht Mask'ten birini kazanma şansınız da o kadar fazla artacak. Ayrıca Fasnacht temalı C.A.M.P. planları da bir diğer ödülünüz olacak.

Patch 7 ile ilgili ilk bilgiler de paylaşıldı

Duyuruya ek olarak Bethesda, sıradaki güncelleme ile ilgili bir takım detaylar da paylaşmayı ihmal etmedi. Önümüzeki hafta yayınlanacak olan Patch 7, yeni üretim sistemi Brewing and Distilling de dahil ilk Wild Appalachia içeriklerine ek olarak, enerji ve ağır silahlar için denge ayarı, C.A.M.P. ve atölye bütçe ayarlamaları, yine C.A.M.P. sistemi için yerleştirme ayarlamaları ve meydan okuma takibi gibi yeniliklerin getirileceği açıklandı. Ancak hepsi bu kadarla sınırlı olmayacak. Tasarım değişiklikleri ve sürüsüne bereket hata çözümlemeleri de sıradaki güncelleme ile hayata geçirilecekler arasında olacak.