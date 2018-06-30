Fallout 76'nın İnşa Mekaniği İçin Oynanış Videosu Yayınlandı

Fallout 76 için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan videoda oyundaki inşa mekaniği gösteriliyor.

Fallout 76'nın online olacağının duyurulmasından sonra oyunseverlerin aklı soru işaretleriyle doldu taştı. Oyunun geliştiricisi Bethesda da bunu gidermek için sürekli olarak oynanış videosu yayınlayıp duruyor.

Yeni Fallout oyununun online olması beraberinde birçok yeni özelliği getirdi. Bunlardan birisi olan inşa sistemiyle ilgili bir video yayınlandı. Fallout 76'da C.A.M.P. isimli minik bir cihazla yapılarımızı inşa edebileceğiz. C.A.M.P. isimli cihazla yapılarımızın etrafını silahlarla kaplayıp, etrafımızdaki tehlikelere karşı savunma hatta yaratabileceğiz. Ancak bu yapılar pek dayanıklı olmayacak. Çevredeki yaratıklar veya oyuncular bize saldırı yaparak yapılarımızı yerle bir edebiliyorlar.

Fallout 76'ı kapalı betası ilk olarak oyunu ön sipariş veren Xbox One kullanıcılarına sunulacak. Daha sonrasında diğer platformlar için beta etkinlikleri yapılacak. Fallout 76, bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Oyunun standart sürümü 350 TL'den, Tricentennial Edition isimli paketi de 450 TL'den satışa sunuldu. Fallout 76, 14 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.