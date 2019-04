Fallout 76'nın Sekizinci Ana Güncellemesi Yayınlandı

Her ne olursa olsun Bethesda tarihinde bir kara leke olarak kalacak, Fallout 76. Eğer gelecekte yine bu tür bir Fallout oyunu geliştirilmek istenirse, bu oyun aynı hataların tekrarlanmaması için kulaklarına küpe olacaktır diye düşünüyoruz. Öte yandan seri, Fallout 76 için yayınlanan güncellemeler ile yavaş yavaş düzlüğe çıkmaya başlıyor. Halen gidilecek çok fazla yol olsa da Amerikan menşeli yayıncı bu yolda büyük çaba sarf etmeye devam ediyor. Ancak bu çaba sadece teknik sorunları çözümleme, iyileştirmeler ve denge ayarlamaları yapma ile sınırlı değil.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay içerisinde Fallout 76 oyununun Wild Appalachia içerikleri yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Ay sonuna doğru ise uzun zamandır beklenen Survival moduna merhaba demiştik. Beklenen sekizinci güncelleme bugün itibarıyla yayınlandı.

Bu yeni güncellemenin büyük bir bölümü yine yığınla teknik sorun için çözümlemelere ek olarak, oyunun genel dengesi için ayarlamalar, kullanıcı arayüzü için yenilikler ve en önemlisi de Wild Appalachia sezonu için içerikleri beraberinde getiriyor.

Öncelikle Wild Appalachia sezonu içerikleri ile başlayalım. İçeriklerden bir tanesi Lying Lowe isimli bir araştırma görevi. Lewisburg veya tren istasyonlarındaki Sheepsquatch Ate My Brother posterlerinden bir tanesini okuduktan sonra başlayacağınız bu görevde gizemli bir dava sizi bekliyor. Diğer içerik ise The Burrows isimli yeni bir Dungeon ama bunun için 16 Nisan 2019 tarihine kadar beklemeniz gerekecek. Bilinmeyen bir nedenle yer altına gönderilen Brotherhood of Steel'in peşinden gideceğiniz The Burrows, görünüşe göre farklı ve zorlu bir deneyim sunacak. Bethesda bunun için bir ekip oluşturmanızı öneriyor, bizden söylemesi.

Güncelleme ile ilgili notların devamına bakacak olursak Survival modu, Vendor'lar, Turret'ların saldırı hasarı ve menzili, C.A.M.P., meydan okumalar, üretim sistemi, yiyecek, eşyalar ve V.A.T.S. ile ilgili denge ayarlamaları yapılıyor.

Son olarak, sekizinci güncelleme ile son gelişmeleri öğrenebileceğiniz bir de haberler ekranı ekleniyor. Bu sayede, oyuna her giriş yaptığınızda yeni Fallout 76 duyurularını, Atomic Shop tekliflerini, güncelleme notlarını ve oyun ile ilgili diğer son gelişmeleri bir bakışta görebilmeniz mümkün olacak. Bir diğer yenilik ise Item Renaming. Bu özellik sayesinde kıyafetinize, zırhınıza, silahlarınıza, Power Armor Chassis ve Power Armor da dahil olmak üzere eşyalarınıza kendi isteğinize göre yeniden isim verebileceksiniz. Bunun için eşyayı seçip de Inspect seçeneğine tıkladıktan sonra, Rename ile yeniden isimlendirme işlemi yapılabiliyor. Ne var ki fırlatılabilir bıçakları ve el bombalarını yeniden isimlendirmek mümkün olmuyor.