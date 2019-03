Fallout 76'nın Survival Modunu Artık Oynayabilirsiniz

Fallout 76 için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Her ne kadar bir ara güncelleme olsa da oyun için önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor: Beta aşamasındaki Survival modu. Fallout 76 oyununa girdiğiniz zaman artık karşınıza iki farklı oynanış seçeneği çıkacak; Adventure ve Survival. Seçtiğiniz moda göre de farklı oynanış deneyimleri yaşayacaksınız. Bethesda, güncelleme notları ile bizlere detaylı bilgiler verdi.

Öncelikle Adventure modu ile başlayalım. Bu mod, bir nevi güncelleme öncesinde bildiğiniz Fallout 76 diyebiliriz ama bir parça farklılık olacak. Düşman olmadığınız oyunculardan gelen kaza kurşununda artık hasar almayacaksınız ama olur da karşılık verirseniz, bu durumda otomatik olarak düşman konumuna düşecek ve diğer oyuncuların yapacakları saldırılardan hasar almanız söz konusu olacak. Hızlı seyahat ve yeniden doğma sırasında geçici olarak uygulanan ve oyuncuların hasar almaz hale geldikleri süre uzatılıyor. Bir diğer deyişle bu iki durumda süre geçene kadar herhangi bir zarar verme durumu yaşanmayacak.

Survival modunda ise oyuncular artık %20 daha fazla deneyim puanı kazanacaklar. Cap ödülleri ve Cap kesintileri ise iki katına çıkıyor. Her hafta yeni bir haftalık meydan okuma da aktif olacak ve her bir meydan okumanın farklı bir ödülü olacak. İlk altı meydan okumanın her biri tamamladığınızda takdirde sizi Legendary bir silah ile ödüllendirecek.

Oyuncular birbirlerini öldürdüklerinde, öldürülen oyuncu, envanterlerindeki eşyalara ek olarak Aid eşyası düşürecekler. İnfaz sonrasında da herhangi bir Seek Revenge sistemi devreye girmeyecek, ama dilerseniz, Cap harcayarak sizi öldüren oyuncunun başına ödül koydurtabiliyorsunuz.

Hızlı seyahat sistemi ise Survival moduna bağlı olarak değişim gösterecek. Bu modu oynarken sadece Vault 76, C.A.M.P., tren istasyonları ve sahibi olduğunuz Workshop'lara hızlı seyahat gerçekleştirecekken, yeniden doğma ise Vault 76, C.A.M.P. ve tren istasyonları ise sınırlı olacak. Ayrıca Adventure modunda olduğu gibi hızlı seyahat veya yeniden doğma sırasında ve belirli bir süre sonrasına kadar hasar almama durumu Survival modunda da geçerli olacak.

Harita üzerinde oyuncuların konumları normal zamanda gösterilmeyecek ama eğer sonradan Wanted statüsüne veya Longest Life Scoreboard sıralamasında ilk üçe giren oyuncu olursa, bu durumda o oyuncu, diğer oyuncular tarafından harita üzerinde görülebilir hale gelecek. Hazır puan tablosundan bahsetmişken, Survival modu ile Longest Life Scoreboard sistemi de geliyor. Bu sistem sayesinde oyuncular, sergiledikleri performansa göre sıralanacaklar. İlk üç sırada yer alan oyuncular, altın, gümün ve bronz madalya ile gösterilecekler.

Son olarak performans, kararlılık, araştırma görevleri, etkinlikler ve kullanıcı arayüzü genelinde de bu ara güncelleme ile birçok hata için çözümlemeler getiriliyor.