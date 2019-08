Fallout 76'nın Vault Raid Görevleri Başlıyor

Bu ay Fallout 76 için önemli bir ay. Çünkü QuakeCon 2019 organizasyonunda Bethesda, Vault Raid görevlerinin 20 Ağustos 2019 tarihinde faaliyete geçeceğinin duyurusunu yapmıştı. Beklenen gün ise sonunda geldi. Yeni Fallout 76 güncellemesiyle Vault 94 açılışını öncelikli olarak PC platformunda gerçekleştirecek. Eğer herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz ise çok geçmeden PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında da açılışın gerçekleştirileceği söyleniyor.

Vault Raid görevine başlamak için Vault 94 Emergency Broadcast radyo istasyonunu dinlemeniz gerekecek. Vault 94 Dead in the Water, Meltdown ve Washout olmak üzere üç farklı görev içerecek. Her bir görev bir hafta boyunca aktif olacak. Eğer bir görevi tekrardan oynamak isterseniz, arkasından gelen iki görevin tamamlanmasını beklemeniz gerekecek.

Görevler için üç farklı zorluk derecesi olacak: Novice, Standard veya Expert. Novice zorluk derecesinde herhangi bir geri sayım sayacı olmayacakken, diğer iki zorluk derecesinde bir sayaç olacak ve ayrıca sizi daha zorlu çatışmalar bekleyecek. Ancak üst seviye zorluklarda daha iyi ganimet ve daha fazla XP kazanacaksınız. Bunlarla birlikte Caps, geliştirilmiş tamir kitleri, üretim materyalleri ve silahlar, zırhlar ve planlar gibi eşyalar kazanacaksınız.

Vault Raid görevleri dışında yeni güncelleme ile Flamer Fuel'ların Tinker's Workbench kullanılarak üretilecek olması, yanmış kitapların ve dergilerin ayrıştırılarak 1 Raw Cloth üretilebilecek olması, Legendary modüller, Jetpack modlarının Ultracite ve Raider Power Armor için eklenmiş olması, Key to the Past araştırma görevi için Charleston Capitol Courthouse tasarımının revizyondan geçirilmesi, Nuclear Winter modunda eşyalar ve silah açısından tasarım ve denge ayarlamaları gibi yenilikler söz konusu.

Son olarak, Fallout 76 oyununun genelinde görsellik, C.A.M.P. sistemi, üretim, Workshop'lar, meydan okumalar, yaratıklar, eşyalar, performans, kararlılık, araştırma görevleri, etkinlikler, kullanıcı arayüzü, Nuclear Winter modunda da yine görsellik, C.A.M.P. sistemi, eşyalar, Perk kartları ve kullanıcı arayüzü için hata çözümlemeleri getiriliyor.