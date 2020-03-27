Fallout 76'nın Wastelanders İçeriği için Üzen Gelişme

Fallout 76'yı eski Fallout oyunlarına eş değer hale getirmesi beklenen Wastelanders, gün geçtikçe yaklaşıyor. Muhtemelen birçok kişi için oyunu alma nedeni olacak genişletme paketi, önümüzdeki ay içerisinde yayınlanacak. Ancak beklenmedik bir ertelenme neticesinde, büyük buluşma birkaç gün geç gerçekleşecek.

Aslında bu, Wastelanders için ilk erteleme değil. Esasen geçtiğimiz senenin son çeyreğinde çıkması beklenen genişletme paketi, bu yıla kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda da Amerika menşeli yayıncı hem Wastelanders hem de Fallout 76 oyununun Steam mağazasına 7 Nisan 2020 tarihinde geleceğini duyurmuştu. Ne var ki bu tarih artık 14 Nisan 2020 olacak.

Konuyla ilgili olarak resmi sayfa üzerinden bir bildiri yayınlayan Bethesda Softworks, evden çalışma sistemine geçtiklerine ve bunun çalışma şekillerine büyük etkisinin olduğuna dikkat çekiyor. Netice olarak, ekip olarak genişletme paketini son bir kez test etmek istiyorlarmış ama evden çalışma sistemi buna engel olduğu için çıkış tarihini bir hafta ileriye atmak durumunda kalmışlar. Bildirinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Standart veya Deluxe sürüm fark etmeksizin bütün Fallout 76 oyuncuları ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler. Wastelanders ile yapay zeka karakterlerin yanı sıra yepyeni bir ana görev serisi, yeni mekanlar, yeni düşmanlar, yeni silahlar, yeni bir itibar sistemi ve çok daha fazlası eklenecek.