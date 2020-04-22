Fallout 76'nın Yapay Zeka Karakterleri Oyuncuların Silahlarını Çalıyorlar

Yine Bethesda Softworks, yine Fallout 76 ve yine can sıkıcı bir teknik hata. Wastelanders genişletme paketiyle gelen güncelleme, oyuncuların başını epey ağrıtacak yeni bir teknik hataya yol açıyor. En iyi silahınız, bir yapay zeka karakteri tarafından çalınabilir!

Fallout 76 oyununun ilk detayları E3 2019 fuarında paylaşılan ve gelişi büyük bir sabırsızlıkla beklenen Wastelanders genişletme paketi, geçtiğimiz hafta içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlandı.

Bu genişletme paketinin en büyük yeniliği yapay zeka karakterleri ve beraberinde gelen Fallout 3 benzeri diyalog sistemi. Bunların dışında Wayward görev serisi, Raiders ve Settlers topluluklarının içinde olduğu yeni itibar sistemi, Gold Bullion sistemiyle açılabilecek yeni silahlar, zırhlar ve eşyalar, yeni yaratıklar ve Riding Shotgun ve Radiation Rumble adıyla iki yeni etkinlik, Fallout 76 oyuncularının beğenisine sunuldu.

Fallout 76'nın yapay zeka karakterleri silah hırsızı çıktılar!

Wastelanders genişletme paketi, birçok oyuncu için serinin yeni oyununu alma nedeni oldu tabii ki. Ne de olsa aşina olduğumuz türden bir Fallout haline geldi. Ancak genişletme paketi ile ilgili olarak geri dönüş yapan kullanıcılar, enteresan bir durumdan bahsediyorlar. Öyle ki Riding Shotgun ve Radiation Rumble gibi etkinlikler sırasında bir şekilde ölürseniz, yeniden doğduğunuzda silahınızın tüm cephanesiyle birlikte bir yapay zeka karakterinin eline geçtiğini görüyorsunuz. Dahası ise, işleri bitse bile size geri vermiyorlar.

İşin ilginç yanı şu ki bu Wastelanders genişletme paketi ile gelen bir özellikten ziyade yeni güncellemenin yol açtığı teknik bir hata. Yani Bethesda yine Bethesda'lığını yaptı ve bizi, başımızı ağrıtacak büyük bir sorun ile baş başa bıraktı. Hele de sayısız saatler harcayıp da açtığınız Legendary bir silahın bir yapay zeka karakterinin eline geçmesi cidden sinir bozucu bir durum olur.

Şu durumda yapılabilecek en iyi iki şey, ya etkinliklere hiç bulaşmamak ya da bulaşsanız bile en iyi silahınızı seçmemek olacak. Öte yandan, teknik hatayı gerçekleşirken görmek istiyorsanız, Dani Garcia tarafından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.