Fallout 76'nın Yedinci Ana Güncellemesi Yayınlandı

Bethesda bir süredir Fallout 76 oyununun yeni güncellemesi üzerinde çalışıyordu. Bu yeni güncelleme için belirlenmiş olan tarih de 12 Mart 2019 idi ama hesapta olmayan bir gecikme yaşandı. Patch 7 adı altı hazırlanan güncelleme, kısa bir süre önce yayınlandı.

Bu sene Fallout 76 için oldukça hareketli bir sene olacakmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde paylaşılmış olan detaylı bilgiler ile sonbahar mevsimine kadar yayınlanan içerikleri büyük ölçüde öğrenmiştik. Başlangıç ise İlkbahar mevsimini kapsayan Wild Appalachia ile yapılmış oldu. Oyunu PC ve Xbox One platformlarında 1.1.0.8, PlayStation 4 platformunda ise 1.1.0.7 versiyonuna yükselten güncellemenin önde gelen yenilikleri, VTU öğrencilerine ait Party Invitation Poster'lerinden bir tanesini okuyarak başlayabileceğiniz araştırma görevi olan Wasted on Nukashine, yeni üretim sistemi Brewing and Distilling, yeni C.A.M.P. objesi Fermenter, yeni günlük araştırma görevi Brewing and Distilling ve yeni mevsimsel etkinlik olaran Fasnacht Parade ile geliyor olması.

Bunların haricinde, oyun içindeki Change Appearance menüsünde gezinirken Atomic Shop eşyalarının ön-izlemesini yapabilmek mümkün oluyor. Workbench'ler için de benzer bir durum söz konusu. Herhangi bir Workbench'e girdiğiniz zaman, üretilebilir eşyalar listesinden yine Atomic Shop eşyalarının ön-izlemesini yapabileceksiniz.

Patch 7 ile gelen Fallout 76 oyununun genelinde bir takım denge ayarlamaları ve değişiklikler yapılıyor. Mühimmat kısmında Energy Weapon'ların ve Heavy Weapon'ların atış oranları ve verdikleri hasar ile ilgili denge ayarı yapılırken, fiyatlar konusunda ise taret ve ışık gibi bazı objeler için yapacağınız harcama daha az olacak. Bununla bağlantılı olarak C.A.M.P. ve Workshop'ınıza bu eşyalardan alabileceğiniz sayı da azami seviyeye çıkartıldı.

Göze çarpan diğer bir değişiklik ise oyundan atılmanız için geçen sürenin uzatılmış olması. Oturur veya uyur durumdayken beklenecek olan süre %25 oranında daha uzun olacak. Ağırlık taşıma limitini aştığınız zaman ise Destroy yerine Drop seçeneği çıkacak. Bir diğer deyişle, sonradan ihtiyacınız olacak olan bir eşyayı duruma göre geçici olarak bırakabileceksiniz.

Son olarak, haritaya eklenen meydan okuma takip ve Social Menu içeriğine eklenen oyuncu rapor etme seçeneklerine ek olarak performans, kararlılık, görsellik, üretim sistemi, C.A.M.P., Workshop, meydan okumalar, çatışma, düşmanlar, eşyalar, Perk'ler, PvP sistemi, araştırma görevi, etkinlikler, ses ve kullanıcı arayüzü genelinde yaşanan birçok hata için de çözümlemeler gerçekleştiriliyor.