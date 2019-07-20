Fallout 76'nın Yeni Mevsimsel Etkinliği Bu Ay Başlayacak

Fallout 76 için mevsimsel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bethesda yaptığı açıklama ile bir yenisinin yakın zamanda başlayacağını oyunun internet sayfasından duyurdu.

Bu ayın ilerleyen zamanlarında başlayacak olan yeni mevsimsel etkinliğin adı Meat Week. Etkinlik kendi içerisinde Primal Cuts ve Grahm's Meat Hook olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her ne kadar birbirinden bağımsızlarmış gibi görünseler de esasında her iki etkinlik bir noktada kesişecekler.

Primal Cut on beş dakikada bir harita üzerindeki üç farklı noktada eş zamanlı olarak ortaya çıkacak. Her bir yer farklı yaratık türleri ve farklı zorluk seviyeleri içerecek. Bu sayede ister deneyimli isterseniz de yeni başlamış olun, dişinize göre olan yaratıkları avlayarak hem deneyim puanı ve Caps hem de Prime Meat toplayabileceksiniz. Topladığınız Prime Meat(leri) Grahm's Meat Cook'a götürüp karşılığında Legendary Scrip alabileceksiniz. Legendary Scrip farklı bir tür oyun içi kredi oluyor.

Grahm's Meat Cook etkinliği ise her saat başlayacak ve Grahm'e yardımcı olmanız gerekecek. Kendisi ızgara ile meşgul olduğu için artıkları temizleme, Chally the Moo Moo için yiyecek toplama, Grahm'in Allah'a emanet aşçılığı yüzünden tutuşan çalıları söndürmek, bir takım müzikal eğlence sunmak ve daha birçok şeyi yapmak da size düşecek. Eğer kendisine yardımcı olur ve partinin sükse yapmasını sağlarsanız, karşılığında barbekü temalı hediyeleriniz olacak.

Son olarak, Grahm's Meat Cook etkinliğini istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Sonraki oynayışlarınızda partinin yapacağı sükse daha üst seviyelere çıktıkça buna bağlı olarak daha kaliteli ödüller kazanabileceksiniz.