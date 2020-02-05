Fallout 76'nın Yeni Wastelanders Fragmanı Yayınlandı

Fallout 76 oyununun Wastelanders genişletme paketi Nisan ayında geliyor. Bethesda, Inside the Vault sayfası üzerinden yaptığı duyuru sonrasında beklenen fragmanı ve yeni detayları yayınladı.

Wastelanders genişletme paketi 7 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden eş zamanlı olarak oyuncular ile buluşturulacak. Bu tarih, aynı zamanda Fallout 76 oyununun Steam mağazası üzerinden de satışa sunulacağı tarih olacak.

Bahsi geçen genişletme paketine standart veya Deluxe sürüm fark etmeksizin bütün Fallout 76 oyuncuları ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler. Wastelanders ile yapay zeka karakterlerin yanı sıra yepyeni bir ana görev serisi, yeni mekanlar, yeni düşmanlar, yeni silahlar, yeni bir itibar sistemi ve çok daha fazlası eklenecek.

Öte yandan, Raider ve Settler adı altında iki içerik paketi yayınlanacak. Parayla satın alınacak bu paketlerin içerikleri tamamıyla kozmetik odaklı olacak ve paket tercihinize göre ekinleriniz için küçük bir ekicinin yanı sıra C.A.M.P., Stash Box, topluluk bayrağı, Mechanic veya Pathfinder kıyafeti, Traveler veya Conquest yağma çantası, Relief veya Pillager sırt çantası ve Vigilante veya Marauder Power Armor için görünümler bulunacak.

Son olarak Fallout 76, 7 Nisan 2020 tarihinde Steam mağazasına da gelecek. Bethesda tarafından bu versiyona dair verilen detaylara bakılırsa, hem standart sürüm hem de Deluxe sürüm satışa sunulacak. Diğer mağazalarda olduğu gibi Atom, Fallout 1st aboneliği, Tricentennial Pack, Raider ve Settler içerik paketlerini satın alabileceksiniz. Bethesda.net ile Steam hesaplarınız arasında Atom'larınızı veya Fallout 1st aboneliğinizi Steam hesabınıza transfer etmeniz mümkün olmayacak ama Atomic Shop üzerinden aldıklarınızı iki hesabınızda da kullanabileceksiniz.

Wastelanders fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.