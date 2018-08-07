Fallout 76 Steam'e Gelmeyecek

E3 2018’de tanıtılan ve 14 Kasım tarihinde piyasaya çıkağı söylenen Fallout 76 hakkında çarpıcı bir haber geldi. Oyunun yayıncısı Bethesda’nın internet sitesinde yer alan Fallout 76’nın kapak resminde Steam logosunun yer almaması, Fallout 76 Steam’e gelmiyor, söylentilerinin çıkmasına sebep oldu. Üst üste yapılan haberlerin ardından Bethesda, Fallout 76’nın Steam’e gelmeyeceğini doğruladı.

PS4, Xbox One ve PC platformlarına sunulacak olan Fallout 76'nın hem B.E.T.A sürümü hem de normal sürümü Steam üzerinden yayınlanmayacak. Bethesda.net üzerinden oyunu satacağını duyuran yapımcı, kendi satış platformunu oluşturmak istiyor gibi gözüküyor. Yani daha önceden EA, Ubisoft gibi şirketlerin Steam'e karşı başlattıkları bu savaşta artık Bethesda da bulunacak.

"Fallout 76 ve Fallout B.E.T.A, Steam üzerinden değil yalnızca Bethesda.net üzerinden oynanabilir olacak" şeklinde bir açıklamada bulunan yapımcı, daha önceden de böyle bir hamlede bulunmuştu. 2016'nın Temmuz ayında Fallout Shelter'ı kendi sitesinden yayınlayan Bethesda, satışlardan istediğini alamayınca 2017'nin Mart ayında oyunu Steam'e eklemişti.

Betadaki İlerleme Normal Oyunda Devam Ettirilebilecek

Ayrıca Fallout 76'nın beta sürecinde oynadığınız oyunun, tam sürümde devam edeceği de belirtildi. Beta'daki tüm ilerlemeyi normal oyunda devam ettirmek isteyen yapımcının bu şekilde haksızlığa yol açacağı düşünülüyorken aynı zamanda pek çok kullanıcı için daha eğlenceli bir Fallout 76 geliyor diyebiliriz. Bakalım yeni oyun ile alınan bu kararlar ne derecede etki yaratacak, göreceğiz.