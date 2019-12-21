Fallout 76, Steam Mağazasına Önümüzdeki Sene Gelecek

Eğer Fallout 76 oyununun Steam mağazasına gelmesini bekliyorsanız, size üzücü bir haberimiz var. Birkaç ay daha beklemeniz gerekecek.

Piyasadaki güncel Fallout oyunu olan Fallout 76, Bethesda Softworks tarafından alınan bir karar ile sadece Bethesda.net üzerinden satışa sunulmuştu. Ne var ki daha sonradan bir karar değişikliğine giden yayıncı, Mart ayında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fallout 76 oyununu RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot ve DOOM Eternal ile Steam üzerinden de oyuncuların beğenisine sunacağını duyurmuştu.

RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood ve Wolfenstein: Cyberpilot oyunlarını şu an Valve mağazasından satın alabiliyor ve DOOM Eternal'ın da ön-siparişini verebiliyorsunuz. Fallout 76 için ise biraz daha beklemek gerekecek. Inside Vault üzerinden yeni bir açıklama yapan Bethesda Softworks, oyunun Steam versiyonunun 2020 yılına kaydırıldığını duyurdu. Belirttiklerine göre, şimdilik belirsiz olan geliş tarihi Wastelanders güncellemesinin çıkışına yakın olacakmış.

Daha önceden verilen bilgi ile Wastelanders güncellemesinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacağını öğrenmiştik. Yani Fallout 76 da Steam mağazasına Ocak, Şubat veya Mart aylarından birinde gelecektir diye tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.