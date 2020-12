Fallout 76 Steel Dawn Güncellemesi Yayınlandı

Fallout serisinin efsanevi topluluğu The Brotherhood of Steel, serinin son oyunu ile geri döndü. Beklenen Fallout 76 Steel Dawn güncellemesi sonunda yayınlandı. İşte tüm detaylar!

Fallout serisinin son oyunu olan Fallout 76, 2018 yılı içerisinde çıkışını gerçekleştirmişti. Aşina olduklarımızın aksine bu defa çok oyunculu odaklı olarak satışa sunulan oyun, epey uzun bir süre Bethesda firmasının başını ağrıtmıştı. Her ne kadar teknik sorunlar tam anlamıyla arındırılamamış olsa da, gerek Wastelanders güncellemesi gerekse de oyunun Steam üzerinden de satışa sunulması ile oyuncuların Fallout 76’ya bakış açıları olumlu yönde gelişme göstermişti. Ancak bu Bethesda için son durak anlamına gelmiyor. Çıkışının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, yapılan geri dönüşler ışığında geliştirilmeler tam gaz devam ediyor. Steel Dawn ise bunlardan bir tanesi oldu.

Bu genişletme paketi ile The Brotherhood of Steel, yıllardan sonra bir geri dönüş yaptı. Bu hayali topluluk, bildiğiniz gibi Fallout evreninde önemli bir yer ediniyorlar ve bu zamana kadar çıkmış olan bütün seri oyunlarında da bir şekilde karşımıza çıkmışlardı. Fallout 76 ise şimdilik son durakları olacak.

Fallout 76 Steel Dawn Güncellemesi Detayları

The Brotherhood of Steel’in geri dönüşünü gerçekleştiren yeni Fallout 76 güncellemesi, yakın bir zaman önce yayınlandı. Beraberinde birçok yeniliği de getiren bu güncelleme ile The Brotherhood of Steel hikayesinin ilk bölümü olan Steel Dawn başlayacak. Yirminci seviyeye ulaştığınız zaman açılacak olan bu ilk bölümde, Paladin Leila Rahmani ile el ele vererek topluluğu yeniden oluşturma görevini yerine getirmeye çalışacaksınız. Bu bağlamda yeni yapay zeka karakterleri ile tanışacak, yeni silahlar ve zırhlar edinebilecek ve yeni yerler görebileceksiniz. Ayrıca duruma göre dostunuz veya düşmanınız olacak farklı gruplar da karşınıza çıkacak.

Steel Dawn ile gelecek bir diğer yenilik ise, herhangi bir tren istasyonunda bulabileceğiniz Home Expansion adı görevi tamamladıktan sonra açılacak olan C.A.M.P. Sığınakları olacak. Bu sayede, yeraltında kendinize kapalı mekanlar tasarlayıp da inşa edebileceksiniz. İlk etapta Utility Room, Atrium ve Lobby gibi farklı odalardan oluşan ilk sığınağınızı ücretsiz olarak elde edebiliyorsunuz ama ek planlar için Atomic Shop ziyaretinde bulunmanız gerekecek. İlerleyen zamanlarda daha farklı odaların da geleceği söyleniyor.

Bütün Fallout 76 oyuncuları için ücretsiz olan Steel Dawn için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.