Engelli Oyuncular İçin Fallout 76’ya Tekerlekli Sandalye Eklendi

Bir Reddit kullanıcısı olan Kelly Leunen, bir aydan daha uzun bir süre önce Fallout 76’nın Reddit subredditinde “lütfen tatlı Beth, bana bir tekerlekli sandalye ver” başlığını kullanarak bir paylaşımda bulundu. Engelli oyuncu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ben bir engelliyim ve oyuna engelliler için bir sandalye eklenmesini çok istiyorum. Bu küçük eşyanın oyuna eklenmesi beni çok mutlu eder. Bence diğer pek çok insan da bundan hoşlanacaktır.”

Kelly Leunen tarafından paylaşılan gönderiye her ne kadar ilk zamanlarda olumlu veya olumsuz bir cevap verilmemiş olsa da bu küçük istek çok sürmeden Bathesda’nın bir topluluk yöneticisi tarafından görüldü ve oyunun geliştirici ekibine iletildi.

Oyunun Reddit sayfasında talepte bulunan oyuncu, ilk kez talepte bulunduğunda karakterinin sakat kalmasını istemediğini, kampına yerleştirebileceği bir sandalyesinin olmasını istediğini ifade etmişti. Oyunda zaten bir sürü sandalye modelinin olduğunu belirten oyuncu, video oyununa gerçekte sahip olduğu sandalyenin eklenmesinin de kendisini ve kendisi gibi olan diğer oyuncuları çok mutlu edeceğini söylemişti.

Leunen’in böyle bir açıklama yapmasının nedeni, ona bu tür sandalyelerinin oyundaki dünyada yeri olmadığını savunan oyunculardı. Kendisine karşı görüş ileri süren oyunculara cevap veren oyuncu, karakterinin sakat kalmasını istemediğini, gerçekte de sahip olduğu sandalyenin oyuna eklenmesinin kendisini mutlu edeceğini bu nedenle söyledi.

Oyuncunun isteği, gönderinin paylaşılmasından kısa bir süre sonra geliştirici ekibi tarafından gerçekleştirildi. Oyunda artık Leunen'in istediği gibi bir sandalye bulunuyor.

one month ago I posted this. Thank you so much, and excuse my tears. @Fallout @bethesda @bethesda_nl #Fallout #Fallout76 pic.twitter.com/VHmy0LRcKO