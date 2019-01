Fallout 76 Ücretsiz Olacak Söylentilerine Bethesda'dan Yanıt Geldi

Yakın zaman önce piyasaya sürülen Fallout serisinin çok oyunculu versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Fallout 76 hakkında Bethesda’dan açıklama geldi. Fallout 76 ücretsiz olacak iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük oyun yapımcılarından ve dağıtımcılarından bir tanesi olan Bethesda, son yılların en büyük çakallıklarından bir tanesini denemiş; ancak beklediğinin tam tersi bir tepkiyle karşılaşmıştı. Dört gözle beklenen Fallout 4’e çok oyunculu desteği vermeyen şirket, ana oyunun çıkmasının üzerinden çok geçmemişken, Fallout 4’ün birebir kopyası olan ve sadece online oynanabilen Fallout 76’yı duyurmuştu. Oyuncular ise Fallout 4’ten herhangi bir farklı olmayan bu oyunu eleştiri yağmuruna tutmuşlardı.

Kısa bir süre önce Avustralya’da oyun dağıtımı yapan EB Games’in Fallout 76’nın kutulu sürümlerini mağazalardan çekmeye başlamasıyla Fallout 76 ücretsiz oluyor söylentileri baş göstermişti. Satış rakamları oldukça düşük olan oyun için yeni yollar aradığı bilinen Bethesda’nın böyle bir denemede bulunacak olmasıysa kimseyi şaşırtmamıştı. Tüm söylentilere rağmen konuyla dair Bethesda’nın resmi Twitter hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapıldı.

“76 ücretsiz oluyor, paramı geri istiyorum. Ciddiyim. 500 Atom bu sefer yeterli olmayacaktır. Ölümüne [Fallout] hayranı olarak, bu yüzey vurulan bir tokat gibi geri dönüşü olmayan bir hareket” diyen bir Twitter kullanıcısına cevap veren Bethesda, “Söylentiler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

There is no truth to this rumor.