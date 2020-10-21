Henüz Fallout 76 oyununu denememişseniz, karşınızda kaçırılmayacak bir fırsat var. Bethesda, tarafından yapılan duyuru ile Bombs Drop Day kutlamaları kapsamında, Fallout 76 hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek. İşte detaylar!

Fallout evrenine göre 23 Ekim 2077, Çin tarafından Birleşik Devletler topraklarına yapılan nükleer saldırının tarihi oluyor. Büyük bir felaketin yaşanmasına neden olan bu misilleme, Çin tarafının on yıllık Sino-American War sürecinde Birleşik Devletler karşısında öne geçmesini sağlamıştı. Bu olay her sene aynı dönemde kutlanıyor ve bu sene de farklı olmayacak.

Fallout 76 Ücretsiz Oynanabilecek!

Eğer henüz Fallout 76 sahibi değilseniz ve alıp almama konusunda kararsız kalmışsanız, Bethesda size bu konuda epey yardımcı olacak. Öyle ki, oyuncular Fallout 76 oyununu PC (Bethesda.net ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformları kapsamında 26 Ekim 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler. Xbox One kullanıcıları için Xbox Live Gold aboneliği şart olacak.

Ücretsiz oynama sürecinde ana oyunun yanı sıra Wastelanders ve Nuclear Winter genişletme paketlerini, One Wasteland güncellemesini ve limitli olarak sunulacak Fallout 1st abonelik sistemini kapsayacak. Wastelanders güncellemesi ile oyuna yapay zeka karakterleri ve bağlantılı olarak Fallout 3 benzeri diyaloglar eklenmişti. S.P.E.C.I.A.L. kartlarının dağılımına bağlı olarak farklı seçimler ile farklı sonuçlara ulaşıyorsunuz. Bunun yanı sıra yepyeni bir hikaye, Gold Bullion ile açılabilecek yeni silahlar, yeni zırhlar, yeni eşya, Raiders ve Settlers olmak üzere yeni topluluklar, yeni düşmanlar, yeni mekanlar, yeni silahlar, yeni bir itibar sistemi ve çok daha fazlasını sunuyor. Nuclear Winter ise Fallout 76 tarzı Battle Royale oluyor. Elli iki oyuncunun birbirine karşı mücadele ediyor ve Vault 51’in yeni gözetmeni olmak için hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor.

One Wasteland güncellemesi ise oyuncu karakterinin seviyesi ile ilintili olabilmesi için düşman seviyeleri, istatistikleri ve deneyim puanı için dinamik ayarlamalar içeriyor.

Bunların dışında, Bethesda 22 - 26 Ekim 2020 tarihleri arasında üç oyun içi etkinlik düzenleyecek. Bir tanesi çifte S.C.O.R.E. kazanmaya ve bir tanesi de çifte deneyim puanı kazanmaya odaklı olacakken, sonuncusu ise Rusty Pick dolaylarındaki Purveyor Murmrgh’dan % 25 indirimli Legendary silah(lar) almanıza olanak tanıyacak.

Eğer deneme süreciniz boyunca oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmayı isterseniz, 27 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasından yararlanabileceksiniz. Ana oyun % 60, Wastelanders Deluxe sürümü % 50, PlayStation Store hariç diğer mağazalarda Raiders and Settlers Content Bundle, Raiders Content Bundle ve Settlers Content Bundle ayrı ayrı % 40 indirimli olarak satışta. Deneme sürecinde kaydettiğiniz tüm ilerleme de tam sürüme geçişiniz sonrasında eksiksiz olarak aktarılacak.