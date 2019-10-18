Fallout 76 Wastelanders Güncellemesi Ertelendi

Fallout 76 oyununun bu zamana kadar çıkacak en büyük güncellemesi olan Wastelanders, Bethesda tarafından yapılan duyuru ile ertelendi.

E3 2019 fuarında paylaşılan detaylara göre, Wastelanders güncellemesi ile yeni bir hikaye, yeni silahlar ve yeni ekipmanlar ile gelecek. En büyük yenilik ise insan yapay zeka karakterleri eklenecek olması. Her birinin kendisine özgü bir yaşantısı olacak bu karakter ile duruma göre Fallout 3 oyunundakine benzer dallanıp budaklanan diyaloglar gerçekleştirebileceğiz. Kritik seçimler yapmamızın gerekeceği görevler olacak ve bu seçimlerimiz, hikayenin akışına etki edecek. Ana serideki Fallout oyunlarında olduğu gibi istatistikleriniz ve Perk'leriniz duruma göre karşılaştığınız sorunları çözmede, insanların akıllarını çelmede veya size bilgi vermek için ikna etmede ek seçenekler sunacaklar.

Şimdilik bu güncelleme için net bir tarih verilemiyor ama Bethesda, Wastelanders için önümüzdeki senenin ilk çeyreğine işaret ediyor. Yani Ocak, Şubat veya Mart ayında güncelleme yayınlanmış olacak. Ertelenme nedeni ise daha iyi bir deneyimin sunulmasının hedeflenmesinden kaynaklanıyor.

Son olarak, önümüzdeki hafta Fallout 76 oyununa özel sunucular eklenecek. Bu sayede, kendinize özel olarak oluşturacağınız dünyada arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Gelecekte ise oluşturduğunuz dünyaları modifiye etme imkanınız olacak.