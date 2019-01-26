Fallout 76'nın Yeni PvP Modundan İlk Detaylar Geldi

Bethesda, çıkışı büyük bir facia ile sonuçlanan Fallout 76 oyununun belini doğrultmaya yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Çıkışından bu yana yayınlanan bir dizi güncelleme ile oyuncuların canını sıkan birçok teknik hata giderilmiş, geri dönüşler ışığında da zula limitinin genişletilmesi gibi yenilikler de getirilmişti.

Bu yıl içerisinde yeni güncellemelerin sözünü veren Bethesda, geçtiğimiz aylarda da yeni bir PvP modunun geleceğini duyurmuştu. Adı Survival olacak bu modla ilgili ilk detaylar en nihayetinde paylaşıldı.

Fallout 76 oyununun çıkışı sonrasında, PvP için daha fazla meydan okumanın, daha az kısıtlamanın ve daha fazla teşviğin olduğu birçok geri dönüş aldıklarını belirten Bethesda, bu bağlamda Survival modu üzerinden çalıştıklarından bahsetti. Gelecekteki bir güncellemeyle beraber beta testinde Fallout 76 oyununa dahil olacak Survival modu için yoğun bir çalışma halen devam ediyor, ama Amerikan menşeli yayıncı, mod ile ilgili bir takım detaylar vermeyi de ihmal etmedi.

Yeni PvP modun yayınlanmasından sonra, oyuna girerken bizleri Adventure ve Survival olmak üzere iki seçenek bekleyecek. Adventure, tahmin edebileceğiniz üzere halihazırdaki Fallout 76 sistemi olacak. Survival modunda, aynı hikayenin beraberinde aynı araştırma görevleri ve aynı etkinliklerle karşılaşacağız, ama tabii ki biraz daha tehlikeli bir gidişat bizleri bekleyecek. Halihazırdaki karakterimizi kullanmanın yanı sıra yeni bir karakter de oluşturmamız mümkün olacak. Eğer halihazırdaki karakterimizi seçersek, kaydettiğimiz mevcut ilerleme Survival moduna aktarılacak. Sıfırdan bir başlangıç yapmak durumunda kalmayacaksınız. Bu noktada, bir modda yaptığınız her şeyin diğer moda da etki edeceğini söyleyelim. Yani mevcut modu oynarken cephanenizi tüketirseniz, diğer moda geçtiğinizde tükenmiş bir cephane ile karşılaşacaksınız. Atladığınız seviye, tamamladığınız araştırma görevleri açısından da durum bu yönde olacak.

Survival moduna giriş yaptığınızda, takım arkadaşlarınız ve belirli bir etkinlik altında oluşturduğunuz gruba dahil olan oyuncular hariç herkes birbirine düşman olarak işaretlenecek. Herhangi bir şekilde davetiye sisteminin olmayacağı mod içerisinde diğer oyunculara herhangi bir kısıtlama olmaksızın saldırabileceksiniz. Aynı şekilde diğer oyuncular da size herhangi bir kısıtlama olmaksızın saldırabilecekler. Ne var ki, modun yapısı gereği, sizi öldüren oyuncunun başına ödül koyulmayacak. Bir diğer deyişle, diğer oyuncular için hedef gösterilmeyecek. Bunun yerine, sadece C.A.M.P. noktanızda veya Vault 76'da yeniden doğacaksınız. Seviye ölçeklendirme sistemi Adventure sistemi ile aynı şekilde işleyecek. Bu sayede, yeni oluşturulmuş olan karakterler ile yüksek seviyeli karakterlere karşı meydan okumak mümkün olabilecek. Ne var ki, biraz dikkatli olmakta fayda var; çünkü, bu tür modlarda düşük seviyeli oyuncuların yüksek seviyeli oyuncuları bertaraf ettiklerine birçok kez şahit olmuştuk.

Survival modunun beta testi birden fazla aşamadan oluşacak ve yayınlanmasından sonra, koyulan kurallarda bir takım değişiklikler ile karşılaşabileceğiz. Mesela ölüm mekaniklerinin değiştirilmesi gibi. Bethesda tarafından paylaşılan detayların arasında, bir oyuncuyu öldürdüğünüz zaman iki kat Cap kazanmanın yanı sıra, oyuncunun üzerindeki eşyaları cebe indirebilmek de varmış. Ancak bunlar tabii ki şu an sadece düşünülüyor ve sonradan vazgeçilebilir.

Şimdilik bu Survival modunun Fallout 76 oyununa ne zaman dahil olacağına dair kesin bir tarih verilmiş değil, ama görünen o ki, ortalık epey bir karışacakmış gibi görünüyor.