Famitsu Dengeki Game Awards 2019 Kazananları Açıklandı

Famitsu Dengeki Game Awards 2019 kapsamında Japonya’da geçtiğimiz yılın en iyileri seçildi. Yılın Oyunu ödülünü Pokemon Sword & Shield kaptı.

Famitsu Dengeki Game Awards, Japonya'daki en büyük oyun ödülleri törenlerinden bir tanesi. Etkinlik Famitsu ve Game Dengeki dergileri tarafından düzenleniyor ve adaylar arasından kazananlar, okuyucuların verdikleri oylar ile belirleniyor.

Famitsu Dengeki Game Awards 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu

En Değerli Üretici, Yılın Oyunu, En İyi Grafikler, En İyi Aksiyon Oyunu, En İyi Bağımsız Oyun, En İyi eSpor Oyunu ve En İyi Oyun Yayıncısı dahil on altı kategori bulunan oylamanın sonucunda, Pokemon Sword & Shield Yılın Oyunu ödülünü almışken Hideo Kojima ve Death Stranding de çok sayıda ödül aldı.

Oylamalar sonucunda kazananların açıklandığı kategorilere aşağıdan bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)

Pokemon Sword & Shield (Game Freak/Pokemon Company) - Kazanan

En Değerli Üretici

George Kamitani (Vanillaware)

Hideo Kojima (Kojima Productions) - Kazanan

Hidetaka Miyazaki (FromSoftware)

En İyi Senaryo

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) - Kazanan

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)

En İyi Grafikler

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) - Kazanan

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

En İyi Müzik

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Persona 5 Royal (Atlus) - Kazanan

En İyi Karakter

Clifford Unger (Death Stranding)

Sam Porter Bridges (Death Stranding) - Kazanan

Reisalin Stout (Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout)

En İyi Çevrimiçi Oyun

Apex Legends (Electronic Arts)

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Square Enix) - Kazanan

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

En İyi Aksiyon Oyunu

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware) - Kazanan

Devil May Cry 5 (Capcom)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

En İyi Nişancı Oyunu

Apex Legends (Electronic Arts) - Kazanan

Call of Duty: Modern Warfare (Sony Interactive Entertainment/Activision)

Fortnite (Epic Games)

En İyi Aksiyon-Macera Oyunu

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) - Kazanan

Resident Evil 2 (Capcom)

En İyi Macera Oyunu

AI: The Somnium Files (Spike Chunsoft)

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) - Kazanan

Tokyo Chronos (MyDearest)

En İyi Rol Yapma Oyunu

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)

Persona 5 Royal (Atlus)

Pokemon Sword & Shield (Game Freak/Pokemon Company) - Kazanan

En İyi Bağımsız Oyun

Untitled Goose Game (House House/Panic)

Gnosia (Petit Depotto/Mebius) - Kazanan

Baba Is You (Hempuli)

En İyi Çaylak Oyunu

Astral Chain (PlatinumGames/Nintendo)

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) - Kazanan

En İyi eSpor Oyunu

Street Fighter V (Capcom)

Fortnite (Epic Games)

Rainbow Six Siege (Ubisoft)

En İyi Oyun Yayıncısı