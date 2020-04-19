Famitsu Dengeki Game Awards 2019 Kazananları Açıklandı

Famitsu Dengeki Game Awards 2019 kapsamında Japonya’da geçtiğimiz yılın en iyileri seçildi. Yılın Oyunu ödülünü Pokemon Sword & Shield kaptı.
Famitsu Dengeki Game Awards, Japonya'daki en büyük oyun ödülleri törenlerinden bir tanesi. Etkinlik Famitsu ve Game Dengeki dergileri tarafından düzenleniyor ve adaylar arasından kazananlar, okuyucuların verdikleri oylar ile belirleniyor.
Famitsu Dengeki Game Awards 2019 Ödülleri Sahiplerini Buldu
En Değerli Üretici, Yılın Oyunu, En İyi Grafikler, En İyi Aksiyon Oyunu, En İyi Bağımsız Oyun, En İyi eSpor Oyunu ve En İyi Oyun Yayıncısı dahil on altı kategori bulunan oylamanın sonucunda, Pokemon Sword & Shield Yılın Oyunu ödülünü almışken Hideo Kojima ve Death Stranding de çok sayıda ödül aldı.
Oylamalar sonucunda kazananların açıklandığı kategorilere aşağıdan bakabilirsiniz.
Yılın Oyunu
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)
- Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware)
- Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)
- Pokemon Sword & Shield (Game Freak/Pokemon Company) - Kazanan
En Değerli Üretici
- George Kamitani (Vanillaware)
- Hideo Kojima (Kojima Productions) - Kazanan
- Hidetaka Miyazaki (FromSoftware)
En İyi Senaryo
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) - Kazanan
- Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)
En İyi Grafikler
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)
- Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) - Kazanan
- Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)
En İyi Müzik
- Kingdom Hearts III (Square Enix)
- Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Persona 5 Royal (Atlus) - Kazanan
En İyi Karakter
- Clifford Unger (Death Stranding)
- Sam Porter Bridges (Death Stranding) - Kazanan
- Reisalin Stout (Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout)
En İyi Çevrimiçi Oyun
- Apex Legends (Electronic Arts)
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Square Enix) - Kazanan
- Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)
En İyi Aksiyon Oyunu
- Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware) - Kazanan
- Devil May Cry 5 (Capcom)
- Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)
En İyi Nişancı Oyunu
- Apex Legends (Electronic Arts) - Kazanan
- Call of Duty: Modern Warfare (Sony Interactive Entertainment/Activision)
- Fortnite (Epic Games)
En İyi Aksiyon-Macera Oyunu
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo)
- Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) - Kazanan
- Resident Evil 2 (Capcom)
En İyi Macera Oyunu
- AI: The Somnium Files (Spike Chunsoft)
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) - Kazanan
- Tokyo Chronos (MyDearest)
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)
- Persona 5 Royal (Atlus)
- Pokemon Sword & Shield (Game Freak/Pokemon Company) - Kazanan
En İyi Bağımsız Oyun
- Untitled Goose Game (House House/Panic)
- Gnosia (Petit Depotto/Mebius) - Kazanan
- Baba Is You (Hempuli)
En İyi Çaylak Oyunu
- Astral Chain (PlatinumGames/Nintendo)
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)
- Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) - Kazanan
En İyi eSpor Oyunu
- Street Fighter V (Capcom)
- Fortnite (Epic Games)
- Rainbow Six Siege (Ubisoft)
En İyi Oyun Yayıncısı
- OtojaOtsuichi
- Junichi Kato (Unko-chan) - Kazanan
- Moko
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