Fanatical Kara Cuma Kampanyasında Yüzlerce Oyunda Dev İndirimler Var

Eskiden Bundle Stars adıyla yakından tanıdığımız, kısa bir süre önce Fanatical adını alan dijital oyun satış platformu yeni indirim kampanyası ile gönlünüzü fethedebilir.

Kara Cuma ya da yurt dışındaki adıyla Black Friday günü bu sene 24 Kasım Cuma'ya denk geliyor. Fakat Bundle Stars bu tarihi beklemeden Kara Cuma indirimlerini başlattı. Bu kampanyanın 28 Kasım 2017 Salı tarihine kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmakta; yani uzun bir indirim süreci ile karşı karşıyayız.

Bundle Stars/Fanatical Kara Cuma indirimlerinin dikkat çeken yönü, her gün ayrı bir özel fırsata yer verilmesi. Yani kampanya boyunca her gün Fanatical sitesini ziyaret etmenizde fayda var; bu özel indirimlerde %90'ı alan indirimlerle karşılaşabilmeniz mümkün. Özel indirimlerin belli bir adet oyun satıldığında sonlanacağını belirtelim. Eğer acele edip oyununuzu satın almazsanız kendinize ürün anahtarı satın alamayabilirsiniz.

Bu haberi hazırladığımız saatlerde LEGO Hobbit Complete Pack %81 indirimli olarak 4.99 $ fiyatla satışa sunuluyordu. Ayrıca Fanatical üzerinde Humble Bundle'da olduğu gibi oyun paketlerine de yer veriliyor. Bu paketlerde birden fazla oyunu dolar cinsinden tek haneli rakamlarla satın alabilirsiniz.

Fanatical'ın ana sayfasını ziyaret etmek ve indirim fırsatlarına göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.