Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald'dan İlk Fragman

Harry Potter'dan sonra bir kez daha büyücülerin dünyasına yolculuk yapacağımız Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'dan ilk fragman geldi. J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek çekilen Fantastic Beasts, serinin ikinci filmiyle bu yıl sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

8 filmden oluşan ve dünya çapında yakaladığı gişe rakamlarıyla ortalama 6 milyar 500 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden Harry Potter serisi bitmiş olsa da, 2016 yılında aynı evrenin bir parçası olarak beyaz perdedeki yerini Fantastic Beats içimizdeki "Harry Potter" özlemini dindimeyi başarmıştı.

1927 yılında geçecek ikinci film, Newt’in (Eddie Redmayne) kötü büyücü Grindelwald’ı (Johnny Depp) yakalamasının ardından yaşanan olayları konu alacak. Bu amaçla Albus Dumbledore’dan (Jude Law) yardım isteyen Newt ve arkadaşları, büyücü dünyasını korumak için tehlikeli bir maceraya atılacaklar.

Yapımcılığını Warner Bros'un üstlendiği Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'ın yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi David Yates oturuyor. J.K. Rowling'in maharetli ellerinden çıkan filmin başrollerinde ise Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law ve Katherine Waterston gibi birbirinden başarılı isimleri izleyeceğiz.

5 filmden oluşması beklenen The Fantastic Beasts serisinin ikinci filmi, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 16 Kasım 2018 tarihinde vizyona girecek.

Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald Fragmanı: