Far Cry 2 Remaster Mod Geliştirildi! Hemen İndirin

Dannyhl2 kullanıcı ismine sahip mod yapımcısı Far Cry 2 için Remaster mod geliştirdi. Mod yapımcısı tarafından yayımlanan Remaster mod, bir dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Far Cry 2'nin grafiklerini, sesini ve oynanış sistemini önemli ölçüde iyileştiriyor. Mod yapımcısı tarafından yayımlanan Far Cry 2 Remaster mod ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Far Cry 2 Remaster Mod Nasıl İndirilir?

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Far Cry 2, 21 Ekim 2008 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında satışa sunulan video oyunu kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülerlik elde etmeyi başardı. Fransa merkezli video oyun firması Ubisoft, açık dünya temasına sahip olan Far Cry 2 ile büyük bir başarının altına imza atmıştı. Dannyhl2 kullanıcı ismine sahip olan mod yapımcısı bir dönemin popüler video oyunlarından bir tanesi olan Far Cry 2 için Remaster mod geliştirdi.

Far Cry 2 Remaster mod ile beraber daha gerçekçi aydınlatma, yeni dokular, geliştirilmiş su ve FX efektleri sunuyor. Ayrıca video oyununun sınırlarını zorlamayı amaçlayan ultra grafiklere de sahip. Video oyunu ultra grafik ayarları ile beraber başarılı grafiklere sahip oluyor ancak bu bir mod olduğu için yüksek poligonlu karakterler veya yeni graifk teknolojileri beklememelisiniz.

Dannyhl2 tarafından geliştirilen Remaster mod, grafik, ses ve oynanış sistemi iyileştirmelerinin yanı sıra yeni animasyonlar, yeni bir kullanıcı arayüzü ve geliştirilmiş FOV da içeriyor. Ücretsiz olarak yayımlanan mod, video oyununda yer alan bazı hataların düzeltilmesini sağlıyor. Söz konusu mod bu iyileştirmeler ile sınırlı değil. Mod yapımcısı tarafından kullanıcıların indirmesine sunulan mod, yeni bir gerçek dünya haritası, Emergency Healing modu ve Holster modu sunuyor.

Yayımlanan mod sayesinde Far Cry 2'de kontrol ettiğimiz karakterin dayanıklılığı ve hareketleri artırıldı. Dannyhl2 tarafından geliştirilen mod ile beraber oyuna yeni düşmanlar ve silahlar ekleniyor. Bir dönemin en popüler oyunları arasında yer alan Far Cry 2'de yer alan silahlar, söz konusu mod sayesinde daha gerçekçi hale geldi.

Mod yapımcısı tarafından geliştirilen Far Cry 2 Remaster mod Nexus Mods web sitesinde yayımlandı. Söz konusu modu Nexus mods sayfası üzerinden indirebilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Remaster modu indirmenin tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu unutmamanız gerekiyor.