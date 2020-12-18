Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Her ne kadar Far Cry 3'ün çıkış tarihi Aralık ayına ertelenmiş olsa da Ubisoft başarılı oyun serisi Far Cry'ın son oyunu olan Far Cry 3'ü oynayabilmek isteyen oyuncuların nasıl bir sisteme sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Muhtemelen istediği yüksek sistem gereksinimleri yüzünden, Far Cry 3'ü oynamak isteyen bir çok oyuncunun bilgisayarlarını yenilemesi gerekeceğe benziyor.
Yine her zaman olduğu gibi Far Cry 3 yemyeşil ortamlarda, yoğun ormanlarda ve kahramanımızı bekleyen bir sürü düşmanla birlikte, tropik bir ada içerisindeki mücadelemizi anlatacak. Oyunun daha önce ki Far Cry oyunlarında olduğu gibi grafikleri yine inanılmaz derecede gerçekçi olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenledir ki sistem gereksinimlerinin yüksek olmasını pekte yadırgamamak lazım.
Zaten oyunla ilgili yayınlanan tek kişilik ve çoklu oynanış videoları aracılığıyla oyunun ne denli başarılı grafiklere ve oynanışa sahip olduğuna hepimiz şahit olmuştuk. Şimdi Ubisoft'un Far Cry 3 için açıkladığı minimum, normal ve yüksek performans gereksinimlerine hep birlikte göz atalım.
Far Cry 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ya da AMD Athlon X2 6000+ 3.0 GHz
- Grafik İşlemci: AMD Radeon HD 2900 ya da 512 MB DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı
- Depolama: 15 GB
- Bellek: 4 GB RAM
Far Cry 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD Phenom X2 565
- Grafik İşlemci: Nvidia GTX 480 ya da HD 5770
- Depolama: 15 GB
- Bellek: 6 GB RAM
4 Aralık tarihinde PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için çıkış yapacak olan Far Cry 3'ü yüksek bir performansla oynamak isteyen bilgisayar oyuncuları haberin başında da bahsettiğimiz gibi bilgisayarlarını yenilemeye şimdiden başlasalar iyi olur. Peki siz Far Cry 3 hakkında ne düşünüyorsunuz?
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