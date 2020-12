Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Her ne kadar Far Cry 3'ün çıkış tarihi Aralık ayına ertelenmiş olsa da Ubisoft başarılı oyun serisi Far Cry'ın son oyunu olan Far Cry 3'ü oynayabilmek isteyen oyuncuların nasıl bir sisteme sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Muhtemelen istediği yüksek sistem gereksinimleri yüzünden, Far Cry 3'ü oynamak isteyen bir çok oyuncunun bilgisayarlarını yenilemesi gerekeceğe benziyor.

Yine her zaman olduğu gibi Far Cry 3 yemyeşil ortamlarda, yoğun ormanlarda ve kahramanımızı bekleyen bir sürü düşmanla birlikte, tropik bir ada içerisindeki mücadelemizi anlatacak. Oyunun daha önce ki Far Cry oyunlarında olduğu gibi grafikleri yine inanılmaz derecede gerçekçi olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenledir ki sistem gereksinimlerinin yüksek olmasını pekte yadırgamamak lazım.

Zaten oyunla ilgili yayınlanan tek kişilik ve çoklu oynanış videoları aracılığıyla oyunun ne denli başarılı grafiklere ve oynanışa sahip olduğuna hepimiz şahit olmuştuk. Şimdi Ubisoft'un Far Cry 3 için açıkladığı minimum, normal ve yüksek performans gereksinimlerine hep birlikte göz atalım.

Far Cry 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ya da AMD Athlon X2 6000+ 3.0 GHz

Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ya da AMD Athlon X2 6000+ 3.0 GHz Grafik İşlemci: AMD Radeon HD 2900 ya da 512 MB DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı

AMD Radeon HD 2900 ya da 512 MB DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı Depolama: 15 GB

15 GB Bellek: 4 GB RAM

Far Cry 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD Phenom X2 565

Intel Core i3-530 ya da AMD Phenom X2 565 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 480 ya da HD 5770

Nvidia GTX 480 ya da HD 5770 Depolama: 15 GB

15 GB Bellek: 6 GB RAM

4 Aralık tarihinde PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için çıkış yapacak olan Far Cry 3'ü yüksek bir performansla oynamak isteyen bilgisayar oyuncuları haberin başında da bahsettiğimiz gibi bilgisayarlarını yenilemeye şimdiden başlasalar iyi olur. Peki siz Far Cry 3 hakkında ne düşünüyorsunuz?