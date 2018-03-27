Far Cry 5'teki Düşmanlarımızı Yakından Tanıyalım

Far Cry 5 bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı. Oyunun çıkışını kutlamak için Ubisoft bir çıkış videosu yayınladı. Yayınlanan çıkış videosunda Far Cry 5'teki ana düşmanlarımız tanıtılıyor.

Ubisoft, video yapma işinde gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Çıkardığı bütün oyunlarda video işine ekstra emek harcıyor ve bu sayede daha oyun çıkmadan bile oyuncuların kalbini biraz da olsa çalmayı başarıyor. Far Cry 5 videoları için de aynısını söyleyebiliriz. Duyuru videosundan tutan da son yayınlanan videoya kadar mükemmel işler çıkartılmış. Far Cry 5 için yayınlanan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Far Cry 5'te Hope Country'nin kontrolüne sahip olan, tam anlamıyla psikopat bir aileyle karşı karşıyayız. Ailenin her bir üyesi farklı görevleri yerine getiriyor. Seed ailesinin toplamda 4 üyesi bulunuyor. Bunlardan en büyüğü olan Jacob Seed, genel olarak güvenlik ile sorumlu. Silah ve korku deyince akla onun adı geliyor. Sonrada John Seed geliyor. John Seed aslında bir avukat. Ailenin hukuk işlemlerini yönetiyor. Avukat olduğuna bakmayın, tam bir psikopat. Sıra ailenin tek kadın üyesine geldi; Faith Seed. Öyle güzel gözüktüğüne bakmayın, kendisi uyuşturucu kullanarak insanların akıllarını karıştırıyor ve bundan zevk alıyor. Gelelim son ve en büyük üyeye, Joseph Seed. Kendisi ailenin beyni olarak biliniyor. Çevresindeki insanlar tarafından da bir kurtarıcı olarak görülüyor.