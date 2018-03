Far Cry 5'ten Dizisi Çekilse de İzlesek Dedirten Tanıtım Videosu

Ubisoft’un yeni alametifarikası Far Cry 5’i dört gözle bekliyorsanız, ilginizi çekebilecek yeni bir live-action (gerçek oyuncularla çekilen) video yayınlandı. Videoda oyunun hikâyesine dair detaylar gösterilirken, atmosfere dair ipuçları verildi.

İlk olarak üç Türk kardeşin kurduğu Crytek tarafından geliştirilen Far Cry serisi, daha sonra Fransız oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı Ubisoft tarafından satın alınmış ve tamamen şekil değiştirmişti. Far Cry 3 ile başlayan bu değişim, dördüncü oyunla devam etmiş ve en sonunda çılgınlığı biraz daha yukarılara taşıyacak Far Cry 5 duyurulmuştu.

Üçüncü oyunda bizi yine bir adaya götüren Ubisoft, dördüncü oyunda Himalaya Dağları’na çıkmış, Primal ile tarih öncesi devre dönmüştü. Far Cry 5’in Amerika Birleşik Devletleri’nin Montona eyaletinde bulunduğu söylenen hayali Hope County bölgesinde geçeceğini daha önce açıklayan şirket, ana karakterimiz ile birlikte kendine dini bir tarikat kurarak, insanları kıyamet gününe hazırladığını söyleyen Peder Joseph’e karşı savaşacağımı açıklamıştı.

Tarikatına katılan insanlarla birlikte silahlanan ve bölgede hakimiyet kuran Peder Joseph’in hakimiyetini kırmak ve bölgedeki insanların aklını başına getirmek için mücadele edeceğimiz Far Cry 5’in hikayesinin başlamasından hemen öncesini anlatan o dizi kalitesindeki live-action videosuysa hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: