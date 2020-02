Far Cry 6 Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir

Far Cry 6 çıkış tarihi hakkında bugün ilginç iddialar ortaya atıldı. Merakla beklenen oyunların başında gelen yeni Far Cry oyunu için Ubisoft tarafından belirlenen çıkış tarihinin Mart 2021 olduğu konuşulmaya başlandı.

Far Cry serisinin hayranlarından biriyseniz ve serinin bir sonraki oyununun ne zaman geleceğini merak ediyorsanız, yeni söylentiler şimdiden dolanmaya başladı. Far Cry 6 çıkış tarihi için ilk iddia, Kotaku isimli oyun sitesinin editörlerinden Jason Schreier'den geldi. Jason Schreier Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni oyunun çıkacağı tarihe dair duyumlarını paylaştı.

Serinin geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft'ta çalışan kişilerden elde ettiği verileri aktaran editör, önemli detaylar verdi. Şirketin Nisan 2020 ve Mart 2021 arasında beş büyük oyun yayınlayacağını dile getiren Jason Schreier, bunların hangi oyunlar olacağını da aktardı.

Editöre göre Ubisoft, Nisan 2020'den başlamak üzere Watch Dogs Legion, Gods and Monsters ve Rainbow Six Quarantine oyunlarını yayınlayacak. Şirketin bir sonraki büyük oyunu ise yeni Far Cry oyunu olarak belirlenecek.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS