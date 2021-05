Far Cry 6 Çıkış Tarihi ve Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Far Cry 6 çıkış tarihi ve yeni detayları, bugün yapılan özel bir sunum ile ortaya çıktı. Görünüşe göre serinin yeni oyunu beklenen geri dönüşü yapacak. Detaylar haberimizde.

Ubisoft’un elindeki en önemli markalardan birisi olan Far Cry, altıncı oyunu ile bu yıl içerisinde geri dönüş yapacak. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı içerisinde duyurulan ama Ekim ayı içerisinde belirsiz bir tarihe ertelenen Far Cry 6, bugün yapılan oynanış gösterimi ile geri dönüş yaptı.

Hikaye olarak hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz Far Cry 6’da, yine bir diktatörü devirmek için mücadele vereceğiz. Daha çok Breaking Bad ve The Mandalorian dizileri ile akıllara gelen ünlü oyuncu Giancarlo Esposito tarafından canlandırılan Anton Castillo, ülkesini eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek amacında ve bunun için gerekeni yapmaya da hazır olacak. Bu noktada da biz Dani Rojas olarak, baskıcı rejimi ortadan kaldırabilmek için bir devrimin fitilinin ateşlenmesine yardım edeceğiz. Bu yolda Clara Garcia tarafından yönetilen The Libertad isimli bir gerilla savaşçıları da en büyük yardımcılarımız olacaklar.

Senaryo boyunca ormanlardan başkent Esperanza sokaklarına kadar uzanan mekanlarda, geniş araç ve silah yelpazesi ile Castillo ordusuna karşı kimi zaman doğrudan ve kimi zamanda gizlilik ile mücadele etmek durumunda olacaksınız. Araçların ve silahların yanı sıra, Fangs for Hire ile destek kuvvet de kullanabileceksiniz ki aralarında Chorizo isimli sevimli bir köpek ve Guapo isimli bir timsah da bulunuyor.

Far Cry 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman? Yeni Detaylar Neler?

Halihazırda Epic Games, PlayStation, Ubisoft ve Xbox mağazaları üzerinden ön-sipariş ile satın alabileceğiniz Far Cry 6, PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için 7 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak. Standart sürümünün yanı sıra Gold ve Ultimate sürümlerinin de olacağı onaylandı.

Bugün gerçekleştirilen sunum sırasında, yeni oyunun oynanışına derinlemesine ve ana karakterimize yakından baktığımız iki yeni video yayınlandı.

Belirtilene göre birçok farklı silah üretimi yapabileceksiniz. Aralarında 1993 yılında Los del Rio tarafından seslendirilmiş olan ünlü Macarena şarkısının duyulduğu disk fırlatıcı da bulunuyor. Aslında bakarsanız son çıkan Far Cry: New Dawn oyununda disk atabilmek mümkün oluyordu, ama Ubisoft yeni oyunda bunu bir üst seviyeye taşımış. Bunun yanı sıra roket fırlatabileceğiniz sırt çantası, ateş çemberi oluşturarak yerden biraz yükselmenizi sağlayan jetpack benzeri bir ekipman ve motosiklet motorundan üretebileceğiniz mitralyöz gibi enteresan silahları da görebiliyoruz. Far Cry 6 epey çılgın ve eğlenceli bir oyun olacakmış gibi görünüyor.

Yeni oyunda dikkat çeken bir diğer yenilik ise Notoriety (Şöhret) sistemi olacak. Bu sistem sayesinde, herhangi bir dış postayı ele geçirip bir sonraki geçmek eski oyunlardaki gibi kolay olmayacak. Öyle ki Notoriety seviyeniz kaos yarattıkça yükseliyor ve bu durum karşısında da başkan Anton Castillo da sizi bulması için takviye kuvvet gönderecek. Diğer bir deyişle, siz belayı bulmadan bela sizi bulmuş olacak. Ne var ki kontrol sizde olduğu söyleniyor. Mesela silahınızı kılıfında tuttuğunuz sürece, ordu sizi direnişin en ölümcül üyesi olarak görmeyip saldırmayacak. Ama havada uçan kağıt görünce bile silah çekmeyi seven bir oyuncuysanız, mermilerin bol bol havada uçuşacağı bir oyun oynamaya hazır olmanızda fayda var.