Far Cry 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Yeni Far Cry Ne Zaman Çıkıyor?

Far Cry 6 çıkış tarihi resmi duyurusundan önce sızdırıldı. Microsoft mağazasına yansıyan detaya göre, yeni çıkış tarihi için fazla beklemeyeceğiz. Oyun ne zaman bizlerle olacak? İşte o tarih!

Far Cry serisinin ilk oyunu Crytek tarafından geliştirilmiş ve 2004 yılında Ubisoft tarafından yayınlanmıştı. Beğenilmesi ve oldukça olumlu yorumlar almasının ardından, Fransız yayıncı tarafından hakları satın alınmış ve Ubisoft Montreal stüdyosuna teslim edilmişti. O zamandan bu yana, bizleri farklı mekanlara götürüp farklı hikayeler anlatan seri oyunlarının şimdilik güncel olanı, Far Cry 5 için devam niteliği taşıyan Far Cry: New Dawn. Ancak yaşanan sızıntıların ardından Temmuz ayında Far Cry 6 duyurulmuştu. Serinin yeni ana oyunu, hayali tropikal Yara adasında geçecek. Bir diktatör olan Anton Castillo (Giancarlo Esposito), ülkesini eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek amacındadır ve bunun için gerekeni yapmaya da hazırdır. Bu noktada siz ise cinsiyeti tercinize göre erkek veya kadın olacak Dani Rojas rolünde olacak ve baskıcı rejimi ortadan kaldırabilmek için bir devrimin fitilini ateşlemeye yardım edeceksiniz.

Far Cry 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Far Cry 6 ilk duyurulduğunda, çıkış tarihi Ekim ayında yapılan duyuru ile Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine ile ertelenmişti. Bu ertelemenin nedeni ise COVID-19 salgını nedeniyle geliştirilme sürecinde yaşanan zorluklardı. Bununla birlikte Ubisoft, yeni Far Cry için yeni bir çıkış tarihi duyurusunda da bulunmamıştı. Ne var ki Microsoft mağazası bu konuda Fransız yayıncıya yardım etmiş(!) gibi görünüyor. Twitter mecrasının ünlülerinden olan Wario64, mağazanın Far Cry 6 oyununun çıkış tarihini 25 Mayıs 2021 olarak listelediğiniz fark etmiş. Ne var ki bu tarih Türkiye sayfasında 26 Mayıs 2021 olarak görünüyor.

Bu tarih elbette resmi bir mecrada ortaya çıkmış olsa da, Ubisoft resmi bir duyuruda bulunmadığı için resmiyet kazanmış değil ama bu zamana kadar Microsoft mağazasının yanıldığını pek görmedik ama yine de Fransız yayıncıyı beklemek en doğrusu olacaktır.

Far Cry 6, Ubisoft Toronto tarafından PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonlarını satın alırsanız, platform tercihinize göre yeni nesil versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabileceksiniz.