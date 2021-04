Far Cry 6'nın Etkileyici Sahne Arkası Videosu Yayınlandı

Çıkış tarihi halen belirsiz olan yeni Far Cry oyunu ile ilgili uzun zamandan sonra yeni bir fragman yayınlandı. Far Cry 6'nın etkileyici sahne arkası videosu, duyuru sırasında gösterilen animasyonun arkasındaki muazzam detayları gözler önüne seriyor.

Far Cry serisinin ilk oyunu Crytek tarafından geliştirilmiş ve 2004 yılında Ubisoft tarafından yayınlanmıştı. Beğenilmesi ve oldukça olumlu yorumlar almasının ardından, Fransız yayıncı tarafından hakları satın alınmış ve Ubisoft Montreal stüdyosuna teslim edilmişti. O zamandan bu yana, bizleri farklı mekanlara götürüp farklı hikayeler anlatan seri oyunlarının şimdilik güncel olanı, Far Cry 5 için devam niteliği taşıyan Far Cry: New Dawn.

Serinin bir sonraki oyunu ise geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde duyurulmuştu. Hikaye olarak hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz Far Cry 6’da, yine bir diktatörü devirmek için mücadele vereceğiz. Daha çok Breaking Bad ve The Mandalorian dizileri ile akıllara gelen ünlü oyuncu Giancarlo Esposito tarafından canlandırılan Anton Castillo, ülkesini eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek amacında ve bunun için gerekeni yapmaya da hazır olacak. Bu noktada da biz Dani Rojas olarak ve baskıcı rejimi ortadan kaldırabilmek için bir devrimin fitilinin ateşlenmesine yardım edeceğiz.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde belirsiz bir tarihe ertelenen ve geliştirilme süreci evden çalışma sistemine geçildiği için daha yavaş bir hızla devam eden Far Cry 6 ile ilgili olarak bugün yeni bir video daha yayınlandı. Bildiğiniz gibi oyunun duyuru fragmanı CGI olarak yayınlanmış ve sunumu ile büyük bir beğeni toplamıştı. Fransız animasyon stüdyosu Unit Image, bu fragmanın sahne arkasına bir bakışın atıldığı özel bir video yayınladı.

Far Cry 6 Sahne Arkası Videosu Nasıl Olmuş?

Açılış kısmının Esposito’nun sigara yaktığı an ile yapıldığı videoda, akabinde aynı anın sahne arkasına geçiş yapılıyor ve hareket yakalama teknolojisi ile sinematik sahnenin hazırlanma aşamasını görme fırsatımız oluyor.

İlerleyen kısımlarda ise oyunun geçeceği mekanlar da büyük binaları, anıtları ve kuleleri ile ekranlarımıza geliyor ve renkler, gölgeler, dokular ve daha fazlası ile bu mekanların farklı aşamalardan geçilerek final versiyonuna nasıl ulaştığı da gözlerimizin önüne seriliyor. Ayrıca Anthony Gonzalez tarafından canlandırılan Diego Castillo karakterinin de aynı aşamalardan geçişi gösteriliyor ve gölgelendirme ve ışıklandırma efektlerinin aşamalarını görme fırsatımız da oluyor.

Far Cry 6, Ubisoft Toronto tarafından PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonlarını satın alırsanız, platform tercihinize göre yeni nesil versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabileceksiniz.