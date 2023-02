Far Cry 6 Ücretsiz Oluyor!

OYUN

The Last of Us PC Sürümü Ertelendi! İşte Yeni Tarih

PlayStation tarihinin belki de en çok bilinen oyunlarından biri olmayı başaran The Last of Us, platforma özel olarak çıkan bir oyun olmasına rağmen yayınlanmasından yaklaşık 10 yıl sonra PC'lerde yerini almak için gün sayıyor.