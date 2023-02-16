Far Cry 6 Ücretsiz Oluyor!
Ubisoft'un en sevilen serilerinden biri olan Far Cry'ın son oyunu Far Cry 6 ücretsiz oluyor. İşte detaylar!
Ubisoft'un sevilen birinci şahıs açık dünya oyunu serisi Far Cry'ın son oyunu Far Cry 6 ücretsiz oluyor. Ubisoft, yeni bir hafta fırsatında serinin sevilen oyununu bir süreliğine oyuncuların ücretsiz olarak deneyimlemesine izin verecek.
16 Şubat Perşembe tarihinden 20 Şubat Pazartesi'ye kadar sürecek ücretsiz oynama fırsatında oyunu tek oyunculu modda veya co-op olarak oynayabileceksiniz. Oyunun ücretsiz sürümü, Microsoft’un Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının yanı sıra Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları ve PC’de de mevcut olacak.
Ücretsiz oynama süresi sona ermeden önce oyunu sever ve satın almak isterseniz mevcut tüm sürümlerini normal fiyatından %70’e varan indirimle satın alabileceksiniz. Ayrıca ücretsiz oynanabilir süre boyunca oynadığınız tüm ilerlemeniz oyunu satın aldığınızda taşınabilecek. Keza oyunun yayınlanan son ek paketi de %50 indirimle bu süre boyunca satışta olacak.
Far Cry 6 Hakkında
Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara'ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, kanlı adımlarını takip eden oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu zalim rejim elbette devrimci bir ayaklanmaya yol açıyor.
- Yara yerlisi Dani Rojas olarak, rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturacak bir gerilla mücadelesine atıl. Tüm oyunu ister tek başına ister koop modda bir arkadaşınla oyna.
- Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında Castillo rejimine karşı savaşırken Yara'nın ormanlarını, sahillerini ve başkenti Esperanza'yı yürüyerek, at sırtında ya da tekne ve jet ski gibi araçlarla keşfet.
- Kullanabileceğin yüzlerce silah ve her daim yanında olacak köpek Chorizo ve timsah Guapo gibi hayvan dostlarla savaş daha da keyifli.
- Oyun çıktıktan sonra eklenen dört yeni özel operasyon, popüler temalı yeni ücretsiz çapraz görevler ve oyun hayranlarının istediği "New Game Plus", "Completionist Aid", ekstra zor mod ve dört yeni teçhizat slotu gibi içerik ve özellikleri deneyimle.
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