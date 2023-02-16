Ubisoft'un sevilen birinci şahıs açık dünya oyunu serisi Far Cry'ın son oyunu Far Cry 6 ücretsiz oluyor. Ubisoft, yeni bir hafta fırsatında serinin sevilen oyununu bir süreliğine oyuncuların ücretsiz olarak deneyimlemesine izin verecek.

16 Şubat Perşembe tarihinden 20 Şubat Pazartesi'ye kadar sürecek ücretsiz oynama fırsatında oyunu tek oyunculu modda veya co-op olarak oynayabileceksiniz. Oyunun ücretsiz sürümü, Microsoft’un Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının yanı sıra Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları ve PC’de de mevcut olacak.

Ücretsiz oynama süresi sona ermeden önce oyunu sever ve satın almak isterseniz mevcut tüm sürümlerini normal fiyatından %70’e varan indirimle satın alabileceksiniz. Ayrıca ücretsiz oynanabilir süre boyunca oynadığınız tüm ilerlemeniz oyunu satın aldığınızda taşınabilecek. Keza oyunun yayınlanan son ek paketi de %50 indirimle bu süre boyunca satışta olacak.

Far Cry 6 Hakkında

Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara'ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, kanlı adımlarını takip eden oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu zalim rejim elbette devrimci bir ayaklanmaya yol açıyor.