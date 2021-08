Far Cry 6 Xbox Series X Oynanış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Far Cry 6'in Xbox Series X versiyonu gözler önüne serildi. Çıkışına bir buçuk aydan da az kalmış olan oyunun yeni nesil versiyonunu ilk kez görme fırsatımız oluyor. Bunun yanı sıra, daha önceden görmediğimiz birçok yeni yeri de görebiliyoruz. Detaylar haberimizde.

Far Cry serisinin yeni oyunu ile buluşma günü yavaş yavaş yaklaşıyor. PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

Bu defa hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz oyunda, Anton Castillo ve oğlu Diego’nun baskıcı rejimini yıkmaya çalışacağız. Ülkenin yerlisi Dani Rojas rolüne bürüneceğimiz Far Cry 6’da, Libertad lideri Clara Garcia veya eski bir KGB ajanı ve gerilla ustası Juan Cortez dahil olmak üzere destek kuvvetler ile yoğun bir mücadeleye gireceğiz.

Disk atar, roket fırlatan sırt çantası, ateş çemberi oluşturarak yerden biraz yükselmenizi sağlayan jetpack ve motosiklet motorundan üretebileceğiniz mitralyöz dahil çok çeşitli silah kullanabilecek olmanın yanı sıra, silah üretimi yapabileceğimiz oyunda, Notoriety (Şöhret) sistemi de bulunacak. Bu seviyenin yükselmesi durumunda, artık Castillo’nun ordusu ile daha sık çatışmaya gireceğiz. Ayrıca, seride ilk kez gerilla kamplarında, merkez noktalarda ve Supremo sırt çantalarını kullanırken geçiş yapabileceğimiz bir üçüncü kişi bakış açısının bulunacağını da söylemeden geçmeyelim.

Far Cry 6'in Xbox Series X Versiyonu Nasıl Görünüyor?

Fransız yayıncı, kısa bir süre önce Far Cry 6 oyununun Xbox Series X versiyonu için bir canlı yayın gerçekleştirdi. Editoryal İletişimler Yöneticisi Youssef Maguid, İletişimler Uzmanı Chris Watters ve Hikaye Yönetmeni ve Baş Yazar Navid Khavari üçlüsünün katılımı ile bir saat kadar süren bu gösterim sayesinde yeni Far Cry’ın yeni nesil versiyonunu detaylıca görme fırsatımız oluyor. Ayrıca oynanışa dair yeni şeyler görebilmek de mümkün oluyor. Kaydedilmiş olan görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni Far Cry 6 Görüntülerini Kaçırmayın

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Ubisoft özel bir etkinlik kapsamında oyun dünyasından birçok oyun mecrasına serinin yeni oyununu deneme fırsatı sunmuştu. Koyulan ambargonun bugün itibarıyla kalkmasıyla birlikte de kaydedilen oynanış görüntüleri yayınlanmaya başlandı. Aralarında kooperatif oynanış desteğinin de gösterildiği yeni oynanış videolarına da aşağıdan göz atabilirsiniz.