Far Cry: New Dawn'da, Eden's Gate Destekçileriyle Birlik Olabileceğiz

Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry: New Dawn için çıkış zamanı yaklaştıkça, Ubisoft da tanıtımları hızlandırmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi, yakın bir zaman önce bir ön-bakış etkinliği gerçekleştirilmişti. Bu etkinlik sonrasında da oynanış videolarına ek olarak yeni bir fragman daha yayınlandı. Yeni fragman ile Far Cry: New Dawn oyununu biraz daha fazla tanıyoruz.

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, oyunumuzun hikayesi Far Cry 5 oyununun on yedi yıl sonrasında geçiyor. Beşinci oyununun sonunda yaşanan felaket ile çehresi tamamıyla değişen Hope County bölgesinde, bölgeyi elinde tutmaya çalışan yeni bir tehlike ile karşı karşıya olacağız: Highwaymen. Mevcudiyetini sürdürmek için bulduğu bütün kaynakları sömüren bu zalim örgütün bulunduğu Far Cry: New Dawn dünyasında, yaşanan değişim ile bağlantılı olarak, hayatta kalmak için birincil öneme sahip silahlarımız işleyiş şekilleri ve harita üzerindeki dolaşım da buna uyumlu olacak.

Bildiğiniz gibi kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmayı başaranlar, her birinin kendisine özgü kuralları olan gruplara ayrılmış durumdalar. Bu kişilerden bir tanesi de Rush olacak. Fragmanda anlatılana göre Rush, bölge boyunca gezerek, yardıma muhtaç olan yerleşkelere gerekli yardımlarda bulunuyor ve ayağa kalkmalarını sağlıyormuş. Biz ise Hope County bölgesine gelip de Highwaymen tarafından pusuya düşürülene kadar Rush'ın ekibinin güvenliğini sağlamaktan sorumluymuşuz. Bu sonrasında ana hedefimiz ise diğer afetzedeler ile bir araya gelip, Prosperity civarında ana üs kurmak ve çılgın kızların örgütüne karşı hayatta kalmaya çalışmak olacak.

Serinin eski oyunlarında olduğu gibi etrafta dolaşıp da görevleri birer birer yerine getirmeye çalışacağız. Bir diğer deyişle eğer Far Cry serisinin üçüncü ve sonrasındaki oyunlarından birini veya birkaçını oynadıysanız, Far Cry: New Dawn oyununda yapacaklarınız çok da farklı olmayacak. Belirli konularda ihtisasları olanlara ek olarak, Guns for Hire ve Thugs for Hire da bu oyunda emrinize amade olacaklar. Eğer Grace Armstrong ve Nick Rye ikilisini özlediyseniz, yeni oyunda tekrar buluşacağımızı söyleyelim. Ayrıca silah konusunda uzman olan Nana ve hayvan dostlarımız, köpeğimiz Timber ve yaban domuzumuz Horatio da yardıma ihtiyacınız olduğunda yanınıza gelecekler. Ne yazık ki Boomer için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Guns for Hire ve Thugs for Hire çatışma sırasında yardımınıza koşacakken, ihtisasları olanlar ise becerilerini ödünç vererek Prosperity'nin gelişmesine ve haliyle de daha iyi teçhizat üretmemize, havadan yardım ve Expeditions gibi yeni hızlı seyahat seçenekleri açmamıza yardım edecekler.

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde de aktardığımız gibi, Far Cry: New Dawn oyunundaki silahların ve araçların artık rütbeleri olacak. Daha iyi olanları üretmek için de çalışma tezgahımızı geliştirmemiz gerekecek. Silahlarımızın seviyeleri arttıkça da dürbün ve susturucu gibi eklentiler takabilmenin yanı sıra kaplama da yaptırabileceğiz.

İhtisas sahiplerinin yardımı ve Outpost'dan gelecek olanlar dahil olmak üzere etraftan toplayacağımız kaynaklar ile araçları, patlayıcıları, sağlık eşyalarını, istihbarat haritalarını ve azami sağlığımızı da geliştirebileceğiz. Bu kaynakları, yolda karşımıza çıkan Highwaymen konvoylarından elde etmek gibi bir seçeneğimiz bulunuyor ki bu zaten Far Cry 4 ve 5 oyunlarından da gayet aşina olduğumuz bir durum olmuştu.

Hope County haritasında, sadece Highwaymen veya göçmenlerle karşılaşmayacağız. Keşif yapan avcılar ve izciler de yolumuza çıkacak olanların arasında yer alacak. Bu kişilerle takas veya paylaşım yapabileceğiz. Yapacağımız etkileşim sayesinde, civarda bulunan hazine zulaların veya ilgili olabileceğimiz daha başka şeylerin yerlerini öğrenebileceğiz. Bu özellikle Far Cry 5 oyununda fazlaca karşımıza çıkıyordu. Başlarının üstünde yeşil simge olan karakterler ile konuşarak, yakınlardaki zula yerlerini öğreniyor ve bulmaya çalışıyorduk. Aynı sistem Far Cry: New Dawn oyununda da karşımıza çıkacak.

Aşağıdaki videoda yer alan bir detay ise bizleri epey şaşırtacak. Hatırlayacağınız üzere beşinci oyunda Eden's Gate tarikatı ve müridleriyle epey bir cebelleşmiştik. Yeni oyunda, tarikatın inzivaya çekilmiş olan ve Joseph Seed için derin bir saygı duyan destekçileri ile iletişim kurabileceğiz. Hatta ve hatta Highwaymen örgütüne karşı bizim yanımızda da yer alabilecekler. Her ne kadar teknolojiye karşı olsalar da Faith Seed hanım kızımızın kullandığı Bliss ilacının etkisinde olacaklarını da söylemeden geçmeyelim.

İyi seyirler!