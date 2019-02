Far Cry: New Dawn'ın Çıkış Fragmanı ve Giriş Bölümü Yayınlandı

Ubisoft senelik Far Cry oyunları çıkartma yoluna gider mi bilmiyoruz ama geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan Far Cry 5 sonrasında yeni oyunun çıkışına az bir zaman kaldı. Fransız yayıncı, Far Cry: New Dawn'ın çıkış fragmanını ve giriş bölümü gösteren yeni bir video yayınladı.

Beşinci oyunun on yedi yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olacak Far Cry: New Dawn oyununda, uygarlık yeniden ortaya çıkmaya başlayacak. Kıyamet sonrası bir Hope County bölgesinde, hayatta kalmayı başaranların gruplaşma yoluna gittiği yeni dünya düzeninde, yeni Eden's Gate olarak nitelendirilen ve ikiz kardeşler Mickey ve Lou tarafından yönetilen Highwaymen örgütü ile başa çıkmak zorunda kalacağız. The Twins olarak anılan kardeşler, seri için de bir ilk olacak; çünkü bildiğiniz gibi seride bu zamana kadar hiçbir ana karakterimiz kadın olmamıştı. Bakalım bu çılgın ikiz kardeşler nasıl bir taktik izliyorlar? Ne olursa olsun bu iki hanımefendi(!) bize epey çektirecekmiş gibi görünüyor.

15 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacak olan Far Cry: New Dawn için yayınlanmış olan çıkış fragmanını ve ilk on iki dakikasını gösteren oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İyi seyirler!