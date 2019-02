Far Cry: New Dawn'ın İnceleme Puanları Fena Değil

Eğer Far Cry 5 sonrasında Hope County bölgesi ve oyundaki dostlarınızı özlediyseniz, Far Cry: New Dawn, bu özleminizi giderecek. Tabii ki birazcık farklı bir ortamda ve farklı bir dünya düzeni ile... The Game Awards 2018 şovunun öncesinde duyurulmuş olan serinin yeni oyunu bugün itibarıyla hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunuldu. Peki, puanlar ne alemde?

Far Cry serisinin ilk oyunu, Crytek tarafından geliştirilmiş ve 2004 yılının Mart ayında PC için satışa sunulmuştu. Elde ettiği başarıdan sonra ise yayıncı konumundaki Ubisoft, serinin haklarını Crytek stüdyosundan almış ve devam oyunlarını kendi bünyesinde geliştirmeye başlamıştı. Far Cry 3 ile de büyük bir değişim geçiren serinin sonraki oyunları da bu yapıya bağlı kalarak karşımıza çıkmıştı. Beyaz perde uyarlamaları, gerçek oyunculara çekilen kısa filmler ve romanlar da dahil olmak üzere birden fazla alanda karşımıza çıkan seri, Fransız yayıncının en çok güvendiği serilerden bir tanesi konumunda. Şimdi ise sırada, beşinci ana oyunun devamı olan Far Cry: New Dawn var. Far Cry 5 oyununun on yedi yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan yeni oyun için yayınlanmış olan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Far Cry: New Dawn İnceleme Puanları (PlayStation 4, PC ve Xbox One)

