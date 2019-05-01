Faraday Future, Yatırımcıların Desteğiyle Yoluna Devam Ediyor

Tesla’ya rakip olarak Nisan 2014’te kurulan ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Faraday Future (FF), aynı Tesla gibi 2018 yılında büyük zorluklarla mücade etti. Hatta şirket, Kasım ayının başlarında iflasın eşiğine gelmiş ve ismi bir süre saklanan gizli yatırımcısı Evergrande Group’tan 2 milyar dolar yatırım almasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı mahkemelik olmuştu.

2019 yılının gelişiyle birlikte finansal kaynak ihtiyacı bulunan ve yatırımcıları kendisine çekmeye çalışan FF, Mart ayında aldığı 600 milyon dolarlık yatırımla biraz olsun rahatlamıştı. Şirket şimdi de Birch Lake Partners'den 225 milyon dolarlık bir yatırım aldığını duyurdu.

Yatırımcıların 2019 yılı için FF’den beklentileri ise oldukça fazla. FF, ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2017) tanıttığı amiral gemisi FF 91 isimli elektrikli otomobilinin üretimini bu yıl içerisinde tamamlamak ve piyasaya sürmek istiyor. Aslında bu aracın seri üretimine 2018 yılında başlanması planlanmıştı fakat finansal kaynak yetersizliği gibi birtakım sorunlar nedeniyle seri üretime hala geçilemedi.

FF bir önceki 600 milyonluk yatırım turunda Çin ile Joint Venture iş modeli anlaşması da imzaladı. Bu anlaşmaya göre kaynak para üç eşit taksitle FF’e aktarılacak. İş anlaşması kapsamında Çinli şirket The9 Limited, belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla, V9 modelini ve Çin'deki diğer potansiyel otomobil modellerini üretmek, pazarlamak, dağıtmak ve satmak için FF'den özel bir lisans alacak. Anlaşma sonrası şirketin yıllık elektrikli otomobil üretim kapasitesinin 300.000'i bulacağı tahmin ediliyor.

Bağımsız değerleme danışmanı Houlihan Lokey ile birlikte çalışan şirketin, şimdilerde başka yatırımcılarla da görüşmeler yaptığı biliniyor. Şirketin 2019 yılının sonuna kadar toplam yatırımını 1,25 milyar dolara kadar çıkarması bekleniyor.