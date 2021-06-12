Uzay İstasyonu'ndaki Spermlerden Uzay Yavruları Meydana Geldi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen fare spermlerinden uzay yavruları oluştu. Yamanashi Üniversitesi araştırmacıları, uzayda korunmuş spermden elde edilen yeni nesil bir uzay faresinin hayatta kaldığını söylüyor. İşte İSS'te hayatta kalmayı başaran uzay fareleri.

Japon araştırmacılar, yaklaşık altı yıl boyunca yüksek düzeyde kozmik radyasyona maruz kalan fare sperminin sağlıklı "uzay yavruları" ürettiğini keşfetti. Çalışma, Cuma günü Science Advances dergisinde yayınlandı.

Sperm, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dondurularak kurutulmuş biçimde saklandı. Dünya'ya getirildiğinde ve yeniden sulandırıldığında, genetik kusurlardan arınmış 168 genç farenin doğumuyla sonuçlandı.

Yamanashi Üniversitesi'nden biyolok ve araştırmanın baş yazarı Teruhiko Wakayama yaptığı açıklamada, uzay spermiyle döllenmiş fareler ile gezegenimizde bulunan fare spermi arasında çok az fark olduğunu söyledi. "Bütün yavrular normal bir görünüme sahipti" ifadelerini kullanan araştırmacı, genleri incelediklerinde ise herhangi bir anormalliğin bulunmadığını aktardı.

Fare spermlerinden uzay yavruları oluştu

2013 yılında Japonya'daki Yamanashi Üniversitesi'ndeki Wakayama ve meslektaşları, uzun vadeli çalışma için her biri 48 adet kurutulmuş sperm içeren üç kutuyu ISS'e gönderdi.

Araştırmacılar, uzayda uzun süreli radyasyona maruz kalmanın üreme hücrelerinde DNA'ya zarar verip vermeyeceğini veya mutasyonları yavrulara geçirip geçirmediğini belirlemek istedi. Çünkü bu, gelecekteki uzay araştırmaları ve kolonizasyon görevlerinde kendi türümüz için bir sorun olabilir.

ISS'e gönderilen parti ilk olarak dokuz ay, ardından iki yıl ve son olarak altı yıl sonra döllenme için Dünya'ya getirildi ve yüzlerce farklı doğuma yol açtı.

Deney için dondurularak kurutulmuş sperm seçildi, çünkü bir dondurucuya ihtiyaç duymak yerine oda sıcaklığında saklanabiliyordu. Saklama kutuları ise küçük ve çok hafifti, bu da uzaya gönderme maliyetlerini daha da azalttı.

Uzay fareleri yetişkinliğe ulaştığında, rastgele çiftleştirildiler ve sonraki nesillerin dünyadakilere benzer olduğu ifade edildi.

Wakayama ve meslektaşları makalelerinde, "Gelecekte, diğer gezegenlere göç etme zamanı geldiğinde, genetik kaynakların çeşitliliğini sadece insanlar için değil, aynı zamanda evcil hayvanlar ve evcil hayvanlar için de korumamız gerekecek" diye yazdı.

Diğer gezegenlere gitmek, Dünya'nın koruyucu atmosferinin ve manyetik alanının güvenliğini terk etmek anlamına gelir. Bu durum şimdilik yüzeyden 400km yükseklikteki ISS'e kadar uzanıyor.