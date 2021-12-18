Bir Araştırmacı Farelere Doom 2 Oynamayı Öğretti

Fareler Doom 2 oynadı. Viktor Tóth isimli bir araştırmacı geçtiğimiz yıl ilginç ama basit bir hedef belirledi: farelere 1994 tarihli klasik video oyunu “Doom II”yi oynamayı öğretmek.

2020'de eski bir Feinstein Enstitüleri nöromühendisi olan Viktor Tóth, bir grup fareye video oyunu oynamayı öğretti. 2000 dolardan daha az maliyetli bir sanal gerçeklik kurulumu kullanarak farelere Doom 2 oynamayı öğretti.

Fareler tıp ve teknoloji alanları da dahil olmak üzere geçmişte test için çok kez kullanıldı. Aslında bu küçük kemirgenler sayesinde çok şey öğrendik. Ancak Tóth, farelere video oyunları oynamayı öğretme planının gerçekten büyük bir fikir veya araştırma hedefi olarak sonuçlanmadığını söylüyor.

Tóth, Futurism'e verdiği demeçte, bu fikrin beyin bilgisayar arayüzleriyle alakalı olduğunu söyledi.

Tóth, Doom 2'yi seçmesinin nedenlerinden birinin haritayı düzenlemenin kolay olmasından kaynaklandığını ifade etti. İlk koridoru çöpe attığını ve kapıların dokunmaya tepki vermesini sağladığını söylüyor.

Bu, farelerin sadece dokunarak kapılara yaklaşmasını ve açmasını sağladı. Ayrıca haritanın farklı versiyonlarını tasarladığını söyledi.

Fare her yeniden başladığında yaptığı haritalardan birini seçti. Bu şekilde fare sadece belirli bir noktada ateş etmeyi öğrenmeyecekti. Bunun yerine seviyenin neresinde olursa olsun, Imp'i vurması gerektiğini öğrenecekti. Doom'u hiç oynamadıysanız, Impler oyun dünyasında bulunan başlıca düşmanlardan biridir.

Fareler Doom 2 Oynadı

Ancak Tóth Doom 2 ile sınırlı kalmayacağını söylüyor. Gelecekte farelere daha fazla oyun öğretmeyi planladığını ifade eden Tóth, orijinal kurulumun oldukça karmaşık olduğunu, bir sonraki oyunda ise kurulumu optimize etmek ve daha iyisini oluşturmak istediğinin altını çiziyor.

Bir sonraki kurulumda birden fazla ekranı bir araya getirmeyi planladığını ve hatta araştırmasını finanse etmek için bir Twitch kanalı başlatabileceğini söyledi. Futurism'e yaptığı açıklamada, “Bence böyle bir projeden para kazanmanın çok geçerli bir yolu.” dedi.

Tabii ki, farelerin ne kadar süre koşabileceğine dair endişelerini de dile getirdi. Özellikle farenin sınırlarını test eden bir alıştırma dahilinde onları fazla çalıştırmak istemiyor. Farelerin video oyunları oynadığını görmekle ilgileniyorsanız, kesinlikle yukarıdaki videoya göz atmanızı ve daha fazla ayrıntı için Tóth'un Medium blogunu takip etmenizi öneririz.