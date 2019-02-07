Farelerin Kesilen Parmakları Yerine Yenisinin Çıkması Sağlandı

Bilim insanları, farelerin kopan uzuvlarının tekrar uzamasını tetikleyecek yeni bir yöntem bulduklarını duyurdular. Yapılan yeni keşifin, ampute insanların uzuvlarının doğal yollardan yenilenmesi çalışmaları açısından da önemli olduğu aktarıldı.

Önceki bilimsel çalışmalarla farelerin kemiklerinin büyütülebildiği ortaya çıkarılmıştı. Buna rağmen eklem yerlerinin tekrar oluşması konusunda atılan adımlardan bir türlü kesin sonuçlar alınamıyordu. Yakın zaman önce yayınlanan makaledeyse farelerin hem kemiklerinin hem eklem yerlerinin tekrar çıkarılabileceği dile getirildi.

Kemiklerin tekrar uzaması adına kullanılan BMP2 proteni üzerine çalışmaya devam eden araştırmacılar, deneylerde kullanılan proteinin üzerine bir yenisini daha ekleyerek, hem kemiklerin hem de eklem yerlerinin oluşmasını sağladılar. BMP9 adı verilen protein aşılanan farelerin kesin uzuvlarında, 60 gün sonra kıkırdak tabakasının oluştuğu görüldüğü söylenenler arasında yerini aldı. Protein uygulanmayan farelerdeyse yaraların normal şekilde iyileştiği aktarıldı. Oluşan kıkırdağın ise eklem oluşunun temelini oluşturduğu ve sonraki çalışmalara önemli katkılar yapacağı dile getirildi.

Nature Communications dergisinde yayınlanan BMP9 stimulates joint regeneration at digit amputation wounds in mice isimli makalede araştırmacılar, “Bu çalışma, yeniden büyümenin mümkün olmadığı yaralarda yeniden büyüme sağlanabileceğini göstermesi açısından önemli” açıklamasını yaptılar.