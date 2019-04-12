Farelerin Yer Çekimsiz Ortama Verdikleri Tepkiler Kaydedildi

NASA, çeşitli araştırmalar yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği farelerin, tüm yolculuk boyunca ve istasyona ulaştıktan sonraki hallerini kayıt altına aldı. Farelerin, yer çekimsiz ortamda neler yaptıklarını görmek isteyen uzay ajansı, ilginç tespitlere ulaştı.

NASA, Rodent Habitat adını verdiği çeşitli deneylerle insanların uzay ortamına ayak uydurmaları kolaylaştırmak adına, hayvanlar üzerinde çeşitli araştırmalar yapıyordu. Uzaya giden astronotların yeni çevreye çok hızlı şekilde alışabilmesi için yeni yolların arandağı deney kapsamında, geçtiğimiz günlerde SpaceX Dragon kapsülünün içine 20 kadar fare koyularak, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Fareleri 37 gün kadar istasyonda bırakan uzay ajansı, bu süre zarfında yaşananları kameralar ile kayıt altına aldı. Farelerin yer çekimsiz ortama alışmakta ilk günlerde zorluk çektiklerini gören NASA, geçen 10 gün aranın ardından farelerin daireler çizerek hareket etmeye başladıklarını gözlemledi. İlk olarak yumurta şekline benzer turlar atan fareler, sonrasında ortama alışarak, tam daire şeklinde dolaşmaya başladılar.

Daire şeklindeki hareketlerin sebebi henüz anlaşılamazken, bunun ardından yatan sebebin, stresi yenmek olduğu düşünüldü. Buna rağmen görüntüler üzerinde yapılacak daha detaylı incelemelerle insanların uzaya alışmalarını kolaylaştıracak yeni yöntemlerin bulunmasının önünün açılabileceği dile getirildi.