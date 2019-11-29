Farklı Şekiller Alabilen Xiaomi Akıllı Yatak Tanıtıldı

Farklı şekiller alabilen Xiaomi akıllı yatak görenleri şaşırtmayı başardı. Çin'in en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Xiaomi etkisini artırmaya devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Farklı sektörlerde kendisini ispatlamayı başaran Xiaomi firması, neredeyse bütün ev aletlerini teknolojiyle buluşturmaya çalışıyor. Şirket tarafından yeni tasarlanan "8HMilan" ismindeki akıllı yataklar, bütün uyku ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip.

Xiaomi akıllı yataklar Çin pazarında

Xiaomi tarafından geliştirilen bu yeni yataklar tamamen sesle kontrol edilebiliyor. 5 farklı modda programlanan bu yataklar sayesinde konforlu bir uyku yaşanabilir.

Şirketin son olarak el attığı yatak sektöründe bugüne kadar böyle bir şey yapılmamıştı. Yeni akıllı yataklarda; düz, horlama önleme, okuma, tv izleme ve sıfır yerçekimi gibi çeşitli programlar bulunuyor. Bu programları sesle yönetme imkanınız sayesinde konforunuz artıyor. Manuel olarak da eğim verilme imkanı tanıyan bu yatak, sırt kısmında 60 derece ayak kısmında ise 30 dereceye kadar şekil değiştirebiliyor.

Xiaomi akıllı ev aletleri her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Peki sizce şirket bu tür yataklarla birlikte uyku konforunu daha da artırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.