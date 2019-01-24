Farming Simulator e-Spor Ligi Geliyor!

Çiftçilik simülatörü Farming Simulator, hiç beklenmedik bir açıklamayla geldi. Serinin geliştiricisi Giants Software, Farming Simulator League adını verdiği 250 bin euro ödül havuzlu e-spor ligini duyurdu.

Akla hayale girmeyecek bir işin altına imza atan Giants Software, elektronik sporlar dünyasının içerisinde olan Logitech G, Intel ve Nitrado gibi markalarla işbirliğine giderek, tarla biçme simülatörünü başka bir boyuta taşıdı. Farming Simulator League’in ilk sezonunda toplamda 250 bin euro ödül dağıtacağını belirten Giants, öncelikle Avrupa çapında 10 farklı turnuva düzenleyeceklerini açıkladı.

10 turnuvada 100.000 euro para dağıtmayı planlayan şirket, turnuvaların ardından en iyi takımları karşı karşıya getireceği geniş çaplı bir organizasyon düzenleyecekleri müjdesini de verdi. En iyi takımların mücadele edeceği turnuvanın ise 150 bin euro ödüllü olacağı belirtildi.

“Benzersiz bir fırsatımız vardı” diyen Giants Software CEO’su Christian Ammann, “rekabetçi çiftçilik işi yıllardır istenen bir şeydi ve e-spor dünyasında görülmüş değildi. Şirketimiz içerisinde birçok e-spor sevdalısı varken, bütün dünyayla bu işi paylaşmaktan geri duramazdık. Gerçek çiftçilik eğlencesini ve rekabeti bir araya getirdiğimizi düşünüyorum” açıklmasını yaptı.

Duyurulan yeni e-spor ligiyle birlikte oyunda da kimi değişikliklerin yapılacağı belirtildi. Farming Simulator 19’a 3 v 3 oynanabilen rekabetçi bir mod ekleyeceğini duyuran oyun stüdyosu, buğday biçme oyununda ne gibi bir rekabetçi ortam yarattıklarının detaylarını paylaşmadı.